GKS Katowice – Wisła Kraków: typy, kursy, zapowiedź (18.05.2024)

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

GKS Katowice – Wisła, typy i przewidywania

Pierwszoligowy sezon wkracza w decydującą fazę. GKS Katowice jest już pewny udziału w barażach, a może nawet wywalczyć bezpośredni awans do Ekstraklasy. Musi wygrać dwa ostatnie mecze rundy zasadniczej i liczyć, że Arka Gdynia nie zapunktuje w derbowym starciu z Lechią Gdańsk. Pokrzyżować plany katowiczanom spróbuje w sobotę Wisła Kraków, która również walczy o promocję do elity. Aktualnie znajduje się ona poza strefą barażową, lecz wszystko dalej zależy wyłącznie od jej rezultatów. Jeśli pokona GKS Katowice, a później także Termalicę, zagra dwa dodatkowe mecze o Ekstraklasę.

Mając na uwadze dyspozycje obu drużyn, wyraźnym faworytem jest GKS Katowice, który wiosną punktuje dużo lepiej. Biała Gwiazda gra bardzo nieregularnie, przeplatając lepsze występy z dużo słabszymi. Co więcej, w Katowicach będzie osłabiona absencjami Davida Junki, Josepha Colleya i Bartosza Jarocha, czyli podstawowych obrońców. W tym meczu spotkają się dwie najskuteczniejsze ofensywy w lidze, więc można spodziewać się prawdziwej strzelaniny. Mój typ – powyżej 3,5 gola.

GKS Katowice – Wisła, ostatnie wyniki

GKS Katowice tracił wiosną punkty tylko w pięciu spotkaniach. Aktualnie cieszy się serią trzech kolejnych wygranych. W poprzedni weekend ekipa Rafała Góraka ograła w derbach GKS Tychy 3-2, notując niesamowitą końcówkę. Wcześniej zmiażdżyła Stal Rzeszów aż 8-0, a także ograła Polonię Warszawa (2-1). Bardzo dobra postawa w rundzie wiosennej pozwoliła katowiczanom wskoczyć na trzecią lokatę w tabeli. Do miejsca gwarantującego bezpośredni awans tracą sześć punktów.

Wisła Kraków na początku maja sensacyjnie zdobyła Puchar Polski, pokonując w finale Pogoń Szczecin. Nie przełożyło się to jednak na dyspozycję w lidze. Choć awans do Ekstraklasy traktuje priorytetowo, w meczach z teoretycznie słabszymi drużynami radzi sobie dużo gorzej niż przeciwko zespołom z polskiej elity. W minionej kolejce Wisła przegrała u siebie z Lechią Gdańsk 2-4. Rywale przypieczętowali wówczas awans do Ekstraklasy. Do strefy barażowej Biała Gwiazda traci punkt.

GKS Katowice – Wisła, historia

Jesienią starcie z udziałem obu tych drużyn było naprawdę szalone. Wisła przed własną publicznością szybko objęła prowadzenie, a po zmianie stron GKS Katowice zadał dwa ciosy. Wydawało się, że goście wywiozą z Krakowa komplet punktów, lecz w doliczonym czasie gry Biała Gwiazda zwyciężyła za sprawą trafienia Patryka Gogoła i Angela Baeny. Co ciekawe, GKS Katowice ostatnie zwycięstwo nad Wisłą świętował w 2003 roku. Od tego czasu trwa seria siedmiu kolejnych wygranych Białej Gwiazdy.

GKS Katowice – Wisła, kursy bukmacherskie

Rzadko zdarza się, aby Wisła Kraków do meczu ligowego przystępowała jako underdog. Tak będzie właśnie w sobotę. Faworytem bukmacherów jest GKS Katowice. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi najczęściej 2.35. W przypadku ewentualnej wygranej gości jest to nawet 2.80. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

GKS Katowice – Wisła, przewidywane składy

GKS Katowice: Kudła, Komor, Jędrych, Jaroszek, Wasielewski, Repka, Kozubal, Marzec, Błąd, Mak, Bergier

Wisła Kraków: Czyczkan, Szot, Łasicki, Uryga, Satrustegui, Carbo, Duda, Alfaro, Goku, Baena, Rodado

GKS Katowice – Wisła, transmisja meczu

Sobotni mecz 33. kolejki I Ligi między GKS-em Katowice a Wisłą Kraków rozpocznie się o godzinie 17:30. Transmisja tego starcia będzie dostępna w telewizji Polsat Sport 2.

