De Jong dostał ofertę marzeń. Gigant przebił Barcelonę

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Frenkie De Jong

Al-Ittihad kusi De Jonga, na stole lukratywny kontrakt

FC Barcelona od kilku miesięcy nie jest w stanie osiągnąć porozumienia ws. nowego kontraktu z kluczowym zawodnikiem. Frenkie De Jong ma ważną umowę tylko do czerwca 2026 roku. Wygasający kontrakt przyciąga wielu chętnych, a wśród zainteresowanych wymienia się topowe kluby w Europie, ale także zespoły z Arabii Saudyjskiej. Jeden z gigantów Saudi Pro League złożył pomocnikowi ofertę.

Z informacji El Nacional wynika, że do konkretów przeszedł Al-Ittihad. Świeżo upieczony mistrz kraju zaproponował reprezentantowi Holandii bardzo lukratywne warunki kontraktu. Frenkie De Jong mógłby liczyć na wynagrodzenie rzędu 30 milionów euro netto rocznie.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Sam zainteresowany jest raczej negatywnie nastawiony na przeprowadzkę do Arabii Saudyjskiej. Źródło powołując się na bliskie otoczenie piłkarza, sugeruje, że dla 28-latka to nie pieniądze są priorytetem. Holender jest oddany Barcelonie i chce zostać w obecnym klubie.

W najbliższych tygodniach mają odbyć się kolejne rozmowy na linii Barcelona – De Jong. Blaugrana podchodzi do sprawy w umiarkowanie optymistyczny sposób. Przedstawiciele klubu wierzą, że uda im się wypracować rozwiązanie, które zadowoli obie strony. Ich celem jest to, żeby pomocnik przedłużył umowę do 2028 lub 2029 roku, a także zgodził się na nieco niższą pensję niż obecne wynagrodzenie.

De Jong w zakończonym niedawno sezonie rozegrał 46 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zaliczył dwie asysty.