Dawidowicz wciąż bez klubu. Pojawiło się zainteresowanie z Włoch

Paweł Dawidowicz nie znalazł jeszcze nowego klubu po rozstaniu z Hellasem Werona. Wcześniej był blisko wyjazdu do Arabii Saudyjskiej. Nowe informacje "Il Secolo XIX" sugerują, że pojawił się chętny w Serie B.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Paweł Dawidowicz

Sampdoria zainteresowana ściągnięciem Pawła Dawidowicza

Paweł Dawidowicz po siedmiu latach postanowił opuścić Hellas Werona. Obrońca nie przedłużył kontraktu z włoskim klubem, przez co stał się wolnym zawodnikiem na rynku transferowym. Reprezentant Polski na brak zainteresowania nie mógł narzekać, ponieważ o jego angaż zabiegała drużyna z Arabii Saudyjskiej. Wszystko wskazywało na to, że podpisze lukratywną umowę z Al-Hazem.

30-latek miał zarabiać w beniaminku Saudi Pro League ponad milion euro rocznie. Mimo pojawiających się w mediach informacji, że podpisał kontrakt, Al-Hazem nie zaprezentowało go jako nowego piłkarza. Od tej pory temat przeprowadzki na Bliski Wschód ucichł.

W kontekście nowego klubu Dawidowicza przymierzano także m.in. do Kocaelisporu czy Pisy, czyli beniaminka Serie A. Żaden z tych kierunków nie okazał się trafiony, ponieważ stoper nadal szuka pracodawcy. Okazuje się, że pojawiła się konkretna opcja pozostania na Półwyspie Apenińskim. Jak donosi serwis Il Secolo XIX zainteresowanie Polakiem wykazuje drugoligowa Sampdoria.

Sampdoria szuka nowego zawodnika, który gra na pozycji środkowego obrońcy, a kandydatura Dawidowicza jako piłkarza bez klubu ma być mocno rozważana przez tamtejszy klub. Finalna decyzja ma zapaść w ciągu kilku najbliższych dni.

Dawidowicz na poziomie Serie A rozegrał aż 139 spotkań. Oprócz tego ma na swoim koncie 55 meczów w Serie B.