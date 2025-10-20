Dawidowicz otrzymał ofertę powrotu do gry. Szybko zdecydował

Paweł Dawidowicz od jakiegoś czasu pozostaje bez klubu. Polak otrzymał kilka propozycji z Serie B, ale nie ma zamiaru grać na tym poziomie, o czym informuje serwis "pianetaserieb.it".

Giuseppe Maffia/Alamy Na zdjęciu: Paweł Dawidowicz

Dawidowicz odrzucił oferty z Serie B

Paweł Dawidowicz to jeden z tych reprezentantów Polski, który miał być niegdyś ostoją naszej defensywy. Wielu oczekiwało, że środkowy obrońca będzie wspólnie z Janem Bednarkiem żelaznym duetem obrońców, ale czas pokazał, że tylko jeden z tej dwójki się sprawdził. Trudno bowiem ocenić dotychczasową reprezentacyjną karierę Dawidowicza jako przesadnie udaną.

Jeśli z kolei chodzi jednak o piłkę klubową, to można powiedzieć, że było do tej pory trochę lepiej. Do tej pory, bowiem od jakiegoś czasu Dawidowicz kompletnie nie gra w piłkę, gdyż nie ma klubu. Latem podpisał on umowę saudyjskim Al-Hazem, choć szybko kontrakt został rozwiązany. Teraz według informacji przekazanych przez serwis „pianetaserieb.it”, defensor otrzymał kilka ofert z Serie B, ale nie ma zamiaru z nich korzystać i je odrzucił. Wszystko przez fakt, że czeka na propozycję z Serie A lub innej, lepszej ligi.

30-letni Paweł Dawidowicz w sumie na poziomie najwyższej ligi włoskiej rozegrał 139 spotkań i zdobył w nich dwa gole oraz zanotował jedną asystę. Poza tym na koncie ma 55 występów w Serie B. Serwis „Transfermarkt” wycenia 17-krotnego reprezentanta Polski na 2,5 miliona euro.

