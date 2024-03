Wypożyczenie Rafaela Borre z Eintrachtu Frankfurt do Werderu Brema zostało skrócone, ponieważ napastnik już teraz przeniósł się do Internacionalu.

IMAGO / Avanti Na zdjęciu: Dawid Kownacki

Dawid Kownacki nie jest podstawowym zawodnikiem Werderu Brema

Droga do pierwszego składu polskiemu piłkarzowi właśnie stała się łatwiejsza

Szeregi niemieckiej ekipy opuścił bowiem inny napastnik – Rafael Borre

Borre odchodzi z Werderu, Kownacki wywalczy skład?

Dawid Kownacki w ostatnim letnim oknie transferowym na zasadzie wolnego transferu przeszedł z Fortuny Duesseldorf do Werderu Brema. Polski napastnik nie tak jednak wyobrażał sobie powrót do Bundesligi, gdzie w tym sezonie zalicza tylko epizody.

Sytuacja siedmiokrotnego reprezentanta Biało-Czerwonych w najbliższym czasie może ulec poprawie, ponieważ drużynę Zielono-Białych właśnie opuścił jeden z atakujących – Rafael Borre – dzięki czemu były piłkarz Lecha Poznań przesunie się w hierarchii napastników.

Wypożyczenie kolumbijskiego zawodnika zostało bowiem skrócone, ponieważ Eintracht Frankfurt już teraz za 6,5 mln euro sprzedał go do brazylijskiego Internacionalu. Pierwotnie do tej przeprowadzki miało dojść dopiero po zakończeniu aktualnej kampanii.