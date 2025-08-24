Reprezentant Włoch zamieni Serie A na Premier League? Potęga szykuje ofertę

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Davide Frattesi

Davide Frattesi przymierzany do Newcastle United

Newcastle United nie próżnuje na rynku transferowym. Tego lata do klubu z St James’ Park trafili już między innymi Anthony Elanga, Jacob Ramsey czy Malick Thiaw, co jasno pokazuje ambicje ekipy Srok na nowy sezon Premier League. Władze angielskiego zespołu nie zamierzają jednak kończyć zakupów, a najnowszym celem transferowym ma być Davide Frattesi. Takie informacje podaje brytyjski portal „Sport Witness”, wskazując, że włoski pomocnik znajduje się wysoko na liście życzeń tamtejszych włodarzy.

Zainteresowanie 25-latkiem wyraża również Manchester United, aczkolwiek w tej chwili bardziej realny kierunek to właśnie Newcastle United. Inter Mediolan, obecny pracodawca Davide Frattesiego, jest podobno skłonny rozważyć sprzedaż swojego piłkarza. Włosi oczekują za niego około 35 milionów funtów, a taka kwota nie stanowi większego problemu dla bardzo zamożnego klubu Premier League, który w ostatnich kampaniach regularnie inwestuje ogromne środki finansowe w budowę coraz silniejszej drużyny.

Davide Frattesi trafił do Interu Mediolan w 2023 roku z Sassuolo Calcio – początkowo na zasadzie wypożyczenia, zaś później za 32 miliony euro w ramach transferu definitywnego. Wcześniej występował w Romie, Empoli, Monzy oraz Ascoli, zbierając cenne doświadczenie na włoskich boiskach. Jego aktualna umowa z Nerazzurrimi obowiązuje do 2028 roku, co daje klubowi z Mediolanu mocną pozycję negocjacyjną. 29-krotny reprezentant Włoch wciąż uchodzi za jednego z czołowych pomocników w swojej ojczyźnie, a ewentualne przenosiny na Wyspy Brytyjskie byłyby dla niego kolejnym ważnym krokiem w karierze.