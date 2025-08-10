Saudyjczycy na zakupach w Madrycie. Polują na zawodników Realu

ANP / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

David Alaba i Dani Ceballos na radarach saudyjskich klubów

Real Madryt jest gotowy wysłuchać ofert za kilku swoich zawodników, którzy nie odgrywają już tak kluczowej roli w zespole Królewskich. Wśród nich znajdują się David Alaba oraz Dani Ceballos. Mimo że obaj piłkarze mają uznane nazwiska na europejskim rynku, to żadna z drużyn ze Starego Kontynentu nie jest skłonna spełnić oczekiwań finansowych stołecznego klubu. To sprawia, że ewentualne przenosiny obrońcy i pomocnika do czołowych europejskich ekip wydają się w tej chwili mało prawdopodobne.

Jak informuje renomowana gazeta „MARCA”, sytuację zarówno Austriaka, jak i Hiszpana uważnie monitorują drużyny z Arabii Saudyjskiej. Tamtejsze zespoły, znane z dużych możliwości finansowych, mogłyby bez problemu sprostać wymaganiom Realu Madryt oraz zaoferować zawodnikom lukratywne kontrakty. Według doniesień giganci z Bliskiego Wschodu nie wykluczają złożenia formalnych propozycji za Davidę Alabę i Daniego Ceballosa jeszcze przed końcem trwającego letniego okienka transferowego.

33-letni David Alaba trafił do Realu Madryt z Bayernu Monachium w 2021 roku i od razu stał się filarem defensywy, zdobywając Ligę Mistrzów oraz mistrzostwo Hiszpanii. W ostatnich miesiącach miał jednak poważne problemy zdrowotne. Z kolei 29-letni Dani Ceballos w 2021 roku wrócił do Realu Madryt po wypożyczeniu spędzonym w Arsenalu i miał być wartościowym zmiennikiem w środku pola. Choć udało mu się dołożyć cegiełkę do sukcesów ekipy Los Bloncos, także często wypadał z gry z powodu różnych kontuzji. Teraz obaj piłkarze mogą zakotwiczyć w Arabii Saudyjskiej, która jest popularnym kierunkiem.