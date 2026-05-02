US Sassuolo – AC Milan: typy, kursy, zapowiedź (03.05.2026)

US Sassuolo - AC Milan: typy i kursy na mecz 35. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Mapei Stadium już w niedzielę (3 maja) o godzinie 15:00.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Fikayo Tomori

Sassuolo – Milan, typy bukmacherskie

W niedzielne popołudnie zobaczymy w akcji AC Milan. Tego dnia podopieczni Massimiliano Allegriego zmierzą się na wyjeździe z US Sassuolo w ramach 35. kolejki rozgrywek Serie A. Rossoneri wciąż pozostają w grze o najwyższe cele, dlatego każdy kolejny mecz ma dla nich ogromne znaczenie. Zespół z Mediolanu będzie chciał dopisać komplet punktów i utrzymać tempo w walce o czołowe lokaty, natomiast gospodarze spróbują wykorzystać atut własnego stadionu i sprawić niespodziankę. Zapowiada się spotkanie, w którym nie zabraknie emocji i ofensywnej gry z obu stron.

Ja uważam, że w niedzielnym meczu triumfować będą goście. Mój typ: wygrana Milanu

Kacper STS 1.70 wygrana Milanu Zagraj!

Sassuolo – Milan, ostatnie wyniki

US Sassuolo prezentuje całkiem wysoką formą. Drużyna Fabio Grosso w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła dwa zwycięstwa (2:1 z Cagliari oraz 2:1 z Como), zaliczyli dwa remisy (1:1 z Juventusem i 0:0 z Fiorentiną), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Genoą).

AC Milan natomiast ma gorszy bilans pięciu ostatnich spotkań. Podopieczni Massimiliano Allegriego odnieśli dwa zwycięstwa (3:2 z Torino i 1:0 z Hellasem Verona), zaliczyli jeden remis (0:0 z Juventusem), a także ponieśli aż dwie porażki (0:1 z Napoli oraz 0:3 z Udinese).

Sassuolo – Milan, historia

Rywalizacja Sassuolo z Milanem jest stosunkowo młoda i rozpoczęła się wraz z awansem klubu z Emilii-Romanii do Serie A w 2013 roku. Początkowo spotkania tych drużyn przynosiły sporo niespodzianek, a Sassuolo potrafiło sprawiać problemy bardziej utytułowanemu rywalowi. Z czasem Milan zaczął częściej potwierdzać swoją jakość i poprawił bilans bezpośrednich pojedynków, jednak mecze tych zespołów wciąż potrafią być nieprzewidywalne. Starcia Sassuolo z Rossonerimi często obfitują w bramki i ofensywną grę, co sprawia, że należą do jednych z ciekawszych w Serie A.

Sassuolo – Milan, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnego spotkania jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Rossonerich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.70. W przypadku zwycięstwa Sassuolo natomiast sięga nawet 4.60.

Sassuolo AC Milan 4.40 3.75 1.72 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 maja 2026 21:59

Sassuolo – Milan, kto wygra?

Sassuolo – Milan, przewidywane składy

US Sassuolo: Turati – Walukiewicz, Idzes, Muharemović, Doig – Kone, Matić, Thorstvedt – Volpato, Pinamonti, Lauriente

AC Milan: Maignan – Tomori, Gabbia, Pavlović – Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi – Leao, Pulisic

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Sassuolo – Milan, transmisja meczu

Spotkanie US Sassuolo – AC Milan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

