PSG wzięło pod lupę zawodnika z Premier League. Odciążyłby Hakimiego

Paris Saint-Germain planuje sprowadzić nowego prawego obrońcę, który odciąży Achrafa Hakimiego. Wysoko na liście życzeń zdobywców Ligi Mistrzów znajduje się Daniel Munoz - donosi stacja ESPN.

Paris Saint-Germain w trakcie najbliższego letniego okienka transferowego zamierza skupić się na sprowadzeniu zawodników, którzy uzupełnią kadrę zespołu. W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że triumfatorzy Ligi Mistrzów poszukują piłkarza mogącego pełnić rolę zmiennika dla Nuno Mendesa.

Trener paryskiej drużyny – Luis Enrique – chciałby bowiem lepiej zarządzać rotacją w formacji defensywnej. Hiszpański szkoleniowiec zamierza również odciążyć drugiego bocznego obrońcę – Achrafa Hakimiego – który w ostatnich sezonach rozgrywa bardzo dużą liczbę spotkań.

Kandydatem do wzmocnienia prawej strony defensywy Paris Saint-Germain jest wahadłowy Crystal Palace – Daniel Munoz. Takie informacje przekazała amerykańska stacja telewizyjna „ESPN”. 29-letni Kolumbijczyk prezentuje bardzo dobrą formę na boiskach Premier League, co przyciągnęło uwagę skautów paryskiego klubu.

Jego sytuację bacznie obserwują również inne znane europejskie drużyny. Zainteresowanie wykazują między innymi Chelsea oraz FC Barcelona, dlatego ewentualna walka o podpis doświadczonego obrońcę może okazać się bardzo wymagająca.

42-krotny reprezentant Kolumbii występuje w barwach zespołu Orłów od stycznia 2024 roku. Wówczas przeniósł się na Selhurst Park z Genku za 8 milionów euro. W trwającym sezonie rozegrał 32 spotkania, w których zdobył cztery bramki i zanotował dwie asysty. Według danych portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 30 milionów euro. Kontrakt zawodnika z londyńskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.