Dani Alves znów w centrum uwagi. Były gwiazdor Barcelony ma nowe zajęcie

Dani Alves w marcu tego roku został uniewinniony od zarzutu napaści seksualnej. Portal "El Confidencial" pokazał, jak były piłkarz Barcelony głosi słowo Boże w kościele ewangelickim w Gironie.

Od zarzutów do duchowej przemiany. Dani Alves pokazuje nowe życie

Dani Alves największą karierę piłkarską zrobił w Barcelonie, z którą trzykrotnie sięgnął po Ligę Mistrzów i sześć razy zdobywał mistrzostwo Hiszpanii. Brazylijski obrońca reprezentował także barwy takich klubów, jak Juventus Turyn, PSG, Sevilla, a jego ostatnim klubem był meksykański UNAM Pumas.

Pod koniec marca 2024 roku Alves wyszedł na wolność po wpłaceniu kaucji w wysokości miliona euro. Po długiej batalii w marcu tego roku Sąd Najwyższy Katalonii uniewinnił go od zarzutu napaści seksualnej. Kilka miesięcy wcześniej sąd w Barcelonie skazał Alvesa na cztery i pół roku więzienia za zgwałcenie kobiety w klubie nocnym.

Po uniewinnieniu Alves mógł skupić się na odbudowaniu swojego życia i od tego czasu niewiele wiadomo czym się dokładnie zajmuje. W ostatnich dniach były piłkarz Barcelony ponownie znalazł się w centrum uwagi mediów. 42-letni Brazylijczyk uczestniczył w nabożeństwie w Kościele ewangelicznym w Gironie, gdzie wygłosił długie i emocjonalne świadectwo. Podkreślał w nim, że w najtrudniejszych momentach życia czuł wsparcie Boga.

El exjugador del Barça, Dani Alves, se ha convertido en predicador en una iglesia de Girona. Fue absuelto de un delito de agresión sexual este año.



"Hay que tener fe en Dios. Yo soy una prueba de ello. Yo hice un pacto con Dios". pic.twitter.com/H6KjoJXyaH — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) October 27, 2025

– Musisz mieć wiarę, ja jestem tego dowodem – mówił Alves, odbierając oklaski zgromadzonych wiernych przy dźwiękach muzyki w tle. Podczas przemówienia wielokrotnie odnosił się do mocy Boga i podkreślał jej znaczenie w kontekście narodzin swojego syna. Alves brał udział w wspólnocie chrześcijańskiego ruchu ewangelicznego, stanowiącego odłam protestantyzmu.