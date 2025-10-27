Dani Alves znów w centrum uwagi. Były gwiazdor Barcelony ma nowe zajęcie

Od zarzutów do duchowej przemiany. Dani Alves pokazuje nowe życie
Dani Alves największą karierę piłkarską zrobił w Barcelonie, z którą trzykrotnie sięgnął po Ligę Mistrzów i sześć razy zdobywał mistrzostwo Hiszpanii. Brazylijski obrońca reprezentował także barwy takich klubów, jak Juventus Turyn, PSG, Sevilla, a jego ostatnim klubem był meksykański UNAM Pumas.
Pod koniec marca 2024 roku Alves wyszedł na wolność po wpłaceniu kaucji w wysokości miliona euro. Po długiej batalii w marcu tego roku Sąd Najwyższy Katalonii uniewinnił go od zarzutu napaści seksualnej. Kilka miesięcy wcześniej sąd w Barcelonie skazał Alvesa na cztery i pół roku więzienia za zgwałcenie kobiety w klubie nocnym.
Po uniewinnieniu Alves mógł skupić się na odbudowaniu swojego życia i od tego czasu niewiele wiadomo czym się dokładnie zajmuje. W ostatnich dniach były piłkarz Barcelony ponownie znalazł się w centrum uwagi mediów. 42-letni Brazylijczyk uczestniczył w nabożeństwie w Kościele ewangelicznym w Gironie, gdzie wygłosił długie i emocjonalne świadectwo. Podkreślał w nim, że w najtrudniejszych momentach życia czuł wsparcie Boga.
– Musisz mieć wiarę, ja jestem tego dowodem – mówił Alves, odbierając oklaski zgromadzonych wiernych przy dźwiękach muzyki w tle. Podczas przemówienia wielokrotnie odnosił się do mocy Boga i podkreślał jej znaczenie w kontekście narodzin swojego syna. Alves brał udział w wspólnocie chrześcijańskiego ruchu ewangelicznego, stanowiącego odłam protestantyzmu.