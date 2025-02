Kądzior ma odejść z Piasta! Hitowy transfer wewnątrz Ekstraklasy

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Damian Kądzior

Kądzior zmienia klub wewnątrz Ekstraklasy

Damian Kądzior swego czasu uchodził za jednego z najlepszych skrzydłowych w kraju, sześciokrotnie występując nawet w seniorskiej reprezentacji Polski. W 2021 roku wrócił do Ekstraklasy, dołączając do Piasta Gliwice. Był jego kluczową postacią, a w kolejnych latach łączyło się go chociażby z Lechem Poznań. Ten sezon nie należy jednak do udanych, bowiem 32-latek stracił miejsce w wyjściowej jedenastce. Jeszcze na początku kampanii grał w pierwszym składzie, a później Aleksandar Vuković zdecydował się posadzić go na ławce rezerwowych.

Dyspozycja Kądziora pozostawiała wiele do życzenia. Jesienią tylko raz trafił do siatki, rozgrywając w sumie 18 spotkań. Podczas zimowego zgrupowania także przegrał rywalizację, dlatego w dwóch meczach rundy wiosennej ani razu nie pojawił się na murawie. W klubie uznano, że najlepszym rozwiązaniem będzie rozstanie, do którego dojdzie jeszcze przed końcem okienka.

W ramach sensacyjnego transferu Kądzior ma dołączyć do Stali Mielec. To ona jest wyraźnym faworytem w walce o byłego reprezentanta Polski. Dawid Dobrasz z portalu Meczyki.pl przekonuje, że rozmowy są na finiszu. Sebastian Staszewski dodaje z kolei, że chodzi o wypożyczenie, a kluby podzielą się jego wynagrodzeniem.

Kądzior ma umowę z Piastem ważną tylko do końca sezonu. Wygląda na to, że latem będzie wolnym zawodnikiem i swobodnie wybierze swojego nowego pracodawcę.