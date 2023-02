Pressfocus Na zdjęciu: Vitor Roque

Barcelona interesuje się młodym Brazylijczykiem

Vitor Roque jest łączony z transfer do drużyny Xaviego

18-latek marzy o grze dla lidera La Ligi

Brazylijski talent pragnie dołączyć do Barcelony

Barcelona jako projekt sportowy, ma pewne znaczące mankamenty. Jednym z nich jest brak zmiennika dla Roberta Lewandowskiego. Stąd też wicemistrz Hiszpanii rozgląda się za napastnikiem. Poważnym kandydatem jest Vitor Roque, czyli 18-letni Brazylijczyk grający dla Athletico-PR. Zawodnik ten jest pełnoletni, więc do Barcelony mógłby trafić latem. Brazylijczyk odniósł się do tej sytuacji.

– Czuję się gotowy na przeprowadzkę do Barcelony. Od zawsze było to moim marzeniem. To, że Barcelona mnie obserwuje, daje mi więcej motywacji. Muszę dalej pracować i być pokorny, żeby wszystko się dobrze skończyło. Z tego powodu zawsze mówię o pracy i dziękowaniu Bogu. Bez pracy i bez Boga żadna z tych rzeczy by się nie wydarzyła – powiedział Roque, który chciałby współpracować z Lewandowskim.

– Gdybym miał po swojej stronie piłkarza na tym poziomie (Lewandowski), starałbym się nauczyć jak najwięcej. Jeżeli tak się stanie, jestem pewien, że będzie to bardzo ważne dla mojej kariery. To byłoby coś wspaniałego – przyznał 18-latek z Brazylii.

