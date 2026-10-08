Rodado zagra dla reprezentacji Polski? Jest konkretna furtka

Angel Rodado może w przyszłości zagrać dla reprezentacji Polski. Jak informuje KanalSportowy.pl, przepisy FIFA dopuszczają taką możliwość, jeśli Hiszpan spełni określone warunki.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Angel Rodado może otworzyć sobie drogę do reprezentacji Polski

Angel Rodado od sierpnia 2022 roku jest związany z Wisłą Kraków i zdążył stać się jednym z najważniejszych zawodników zespołu. Napastnik niedawno w rozmowie z WP SportoweFakty przyznał, że nie zamknąłby drzwi przed występami w biało-czerwonych barwach. Na razie nie było jednak żadnego kontaktu ze strony PZPN.

Kluczowe znaczenie ma tutaj art. 8 przepisów FIFA dotyczących uprawnienia do gry dla reprezentacji, zaznacza KanalSportowy.pl. Rodado jako dorosły zawodnik przeniósł się do Polski. W związku z tym w jego przypadku istotny byłby wymóg pięciu lat nieprzerwanego zamieszkania w naszym kraju. Jeśli zachował ciągłość pobytu, termin ten minąłby w 2027 roku.

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To jednak nie wystarczy. Hiszpan musiałby również uzyskać polskie obywatelstwo. W standardowej procedurze droga do tego celu może potrwać znacznie dłużej. Po pięciu latach legalnego i nieprzerwanego pobytu może uzyskać prawo stałego pobytu, a następnie ubiegać się o uznanie za obywatela Polski po spełnieniu kolejnych warunków.

Istnieje jednak również szybsza ścieżka. Prezydent RP może nadać cudzoziemcowi polskie obywatelstwo niezależnie od standardowego okresu zamieszkania. Nie oznaczałoby to automatycznie możliwości gry w kadrze. Rodado nadal musiałby spełnić wszystkie wymagania FIFA. Furtka pozostaje jednak otwarta, a 2027 rok może mieć w tej historii szczególne znaczenie.