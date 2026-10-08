Rafał Trzaskowski zdecydował. Kibice Wisły nie wejdą na stadion Legii

Wisła Kraków poznała decyzję w sprawie sektora gości na stadionie Legii Warszawa. Biuro prasowe stołecznego klubu potwierdziło, że Rafał Trzaskowski zamknął go do końca 2026 roku.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kibice Legii

Legia Warszawa przekazała decyzję

Wisła Kraków nie będzie mogła liczyć na obecność swoich kibiców podczas wyjazdowego spotkania z Legią Warszawa. Biuro prasowe 15-krotnych mistrzów Polski przekazało, że klub otrzymał decyzję prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego dotyczącą organizacji imprez masowych na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej 3. Zgodnie z nią mecze Warszawian mają odbywać się „bez udziału kibiców drużyn przyjezdnych”.

Ograniczenie nie będzie jednak dotyczyć wyłącznie najbliższego spotkania. Jak poinformowała Legia, decyzja obowiązuje do 31 grudnia 2026 roku. Klub podkreślił, że została ona wydana „na podstawie opinii właściwych służb, w tym Policji”, które pozytywnie zaopiniowały organizację meczów bez fanów gości. Powodem jest trwająca modernizacja sektora przeznaczonego dla kibiców przyjezdnych.

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Legia zaznacza jednocześnie, że jako organizator musi stosować się do aktualnego pozwolenia. „Prace remontowe na stadionie Legii mają potrwać do końca 2026 roku” – przekazano w komunikacie. Stołeczny klub poinformował również, że dopełnił wszystkich wymaganych formalności, a dokumentacja została przekazana Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN oraz Ekstraklasie SA.

Sprawa wywołała reakcję Wisły Kraków. Jarosław Królewski zwrócił się do policji o udostępnienie kopii opinii dotyczącej rozgrywania przez Legię meczów bez udziału kibiców gości. Jednocześnie w Krakowie pojawiają się pytania, czy remont sektora rzeczywiście jest jedynym powodem ograniczenia. Na ten moment oficjalna decyzja Rafała Trzaskowskiego pozostaje jednak jasna, czyli do końca 2026 roku sektor gości na arenie przy przy Łazienkowskiej pozostanie wyłączony.