Barcelona ma problem. Złe wieści ws. Raphinhi

13:41, 8. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sport / Mundo Deportivo

FC Barcelona w sobotę zmierzy się z Getafe w 8. kolejce La Liga. Pod znakiem zapytania stoi występ Raphinhi - donosi Sport. Z kolei Mundo Deportivo sugeruje, że Brazylijczyk na pewno nie zagra.

Raphinha
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fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha pod znakiem zapytania. Problemy w Barcelonie

FC Barcelona po trzech tygodniach przerwy wraca do walki o ligowe punkty. Już w najbliższą sobotę (10 października) podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się przed własną publicznością z Getafe. Będzie to pierwszy z czterech meczów prowadzących bezpośrednio do El Clasico.

Przed nadchodzącym starciem pojawił się jednak poważny problem. Pod znakiem zapytania stoi występ Raphinhi, a więc najlepszego i najskuteczniejszego piłkarza w obecnym sezonie. Brazylijczyk ma na swoim koncie aż 14 bramek w 8 meczach we wszystkich rozgrywkach.

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Podczas zgrupowania reprezentacji Brazylii doznał kontuzji. Początkowo sugerowano, że uraz odniesiony w rywalizacji z Australią to nic poważnego. Raphinha w ramach ostrożności wrócił do Barcelony. W czwartek drużyna wznowiła treningi, ale na zajęciach brakowało 29-latka, o czym poinformował dziennik Sport. Skrzydłowy, który gra też jako napastnik ćwiczył indywidualnie.

Gorszy scenariusz prognozuje dziennik Mundo Deportivo. Ich zdaniem występ Raphinhi w meczu przeciwko Getafe jest wręcz wykluczony. Nikt nie chce ryzykować zbyt wczesnego powrotu. Hansi Flick wraz ze sztabem wolą dmuchać na zimne i prawdopodobnie dadzą piłkarzowi odpocząć. Zwłaszcza że w kolejnych dniach czeka ich ciężki i bardzo napięty terminarz, ponieważ zagrają pięć spotkań w szesnaście dni.

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