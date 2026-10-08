Olmo łączony z Bayernem. Gwiazdor Barcelony zareagował

10:37, 8. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Marca

Dani Olmo w ostatnich dniach jest coraz częściej łączony z transferem do Bayernu Monachium. Z doniesień dziennika Marca wynika, że Hiszpan nie zamierza zmieniać klubu. FC Barcelona również nie rozważa sprzedaży.

Dani Olmo
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PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo

Dani Olmo wyklucza transfer do Bayernu Monachium

Dani Olmo jest zawodnikiem FC Barcelony od dwóch lat. Z początku pełnił ważną rolę w wyjściowej jedenastce, lecz bieżący sezon nie jest już dla niego tak bardzo udany pod kątem liczby rozegranych minut. Wystąpił we wszystkich spotkaniach, ale tylko trzy razy zagrał od początku. Łącznie w ośmiu występach uzbierał jedynie 342 minuty. Nie bez powodu w mediach coraz częściej można przeczytać o potencjalnym odejściu ofensywnego pomocnika.

Najczęściej wśród potencjalnych kierunków dla reprezentanta Hiszpanii wymieniano Bayern Monachium. Pojawiły się nawet plotki, że Bawarczycy przygotowali ofertę za piłkarza FC Barcelony. Nowe informacje w sprawie przyszłości 28-latka przekazał dziennik Marca.

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Według nich zarówno Dani Olmo, jak i Barcelona wykluczają możliwość rozstania. Hiszpan nie zamierza nawet rozważać żadnych ofert z Niemiec. Z kolei klub jest z niego zadowolony i nie myśli o sprzedaży. Warto dodać, że w przeszłości grał już w Bundeslidze w barwach RB Lipsk.

Olmo od momentu dołączenia do Barcelony rozegrał 96 spotkań, w których strzelił 20 bramek i zanotował 20 asyst. Kontrakt z Blaugraną wiąże go do czerwca 2030 roku. Ostatnio jego agent, Andy Bara, zasugerował, że zawodnik chciałby zakończyć karierę w Dinamo Zagrzeb.

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