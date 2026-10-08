Robi karierę w FC Porto. Był blisko Legii Warszawa

08:59, 8. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Tomasz Ćwiąkała [YouTube]

Legia Warszawa w przeszłości była bardzo blisko pozyskania piłkarza, który dziś broni barw FC Porto. Jacek Zieliński ujawnił kulisy niedoszłego transferu w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą.

Jacek Zieliński
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Maciej Gillert / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Borja Sainz mógł trafić do Legii Warszawa

Legia Warszawa latem 2022 roku była bardzo blisko ciekawego transferu. Ówczesny dyrektor sportowy, a więc Jacek Zieliński załatwił wzmocnienie praktycznie prosto z La Liga. Po latach w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą ujawnił, że blisko zespołu był Borja Sainz. Był to wtedy 21-letni skrzydłowy, który miał na swoim koncie 40 meczów w najwyższej klasie rozgrywkowej w Hiszpanii. Weto postawił jednak Kosta Runjaić, czyli trener stołecznego klubu.

Mam zawodnika, którego wysadzają z samolotu. Leciał do nas, uzgodnione były warunki, darmowy transfer. Świetny skrzydłowy, 21 lat, ale dla Runjaicia trochę za młody – ujawnił Jacek Zieliński w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą.

Borja Sainz? – dopytał dziennikarz. – Tak. Dosłownie siedział w samolocie – dodał były dyrektor sportowy Legii Warszawa.

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Borja Sainz finalnie nie trafił do Legii Warszawa. Jeszcze w tym samym oknie transferowym przeniósł się do Turcji, a konkretnie do Giresunsporu. Później bronił barw Norwich aż przed startem sezonu 2025/2026 trafił do FC Porto za 13 milionów euro. W Portugalii spisuje się poprawnie. Łącznie strzelił 10 bramek i zanotował 6 asyst w 56 meczach. O miejsce w wyjściowej jedenastce rywalizuje m.in. z Oskarem Pietuszewskim.

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