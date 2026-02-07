Newcastle poluje na pomocnika Liverpoolu. To byłby głośny ruch

09:52, 7. lutego 2026 10:16, 7. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  TEAMtalk

Curtis Jones wzbudza zainteresowanie Newcastle United - poinformowała strona TEAMtalk. Pomocnik Liverpoolu niedawno był łączony także z Interem Mediolan.

Eddie Howe
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Curtis Jones na radarze Newcastle United

Curtis Jones był bliski opuszczenia Liverpoolu już podczas ostatniego zimowego okna transferowego. Wówczas po 25-letniego pomocnika zgłosił się Inter Mediolan, który widział w nim wzmocnienie środka pola na dalszą część sezonu. Ostatecznie jednak negocjacje nie zakończyły się powodzeniem i Anglik pozostał na Anfield Road.

Aczkolwiek nie oznacza to końca spekulacji wokół jego przyszłości. Władze z Merseyside podobno są otwarte na rozmowy, a sam zawodnik rzekomo liczy na większą regularność występów. Niewykluczone więc, że temat przeprowadzki angielskiego pomocnika powróci już w trakcie nadchodzącego letniego okienka transferowego.

POLECAMY TAKŻE

Yan Diomande
Gwiazda Bundesligi wybrała Liverpool. Man United obejdzie się smakiem
Arne Slot
Trent Alexander-Arnold wróci do Liverpoolu? Jest decyzja
Sandro Tonali
Tonali zdecydowany ws. przyszłości. Tam chciałby grać

Wówczas włoski klub będzie musiał jednak pokonać konkurencję w walce o podpis Jonesa. Jak poinformował brytyjski serwis „TEAMtalk”, chrapkę na zakontraktowanie sześciokrotnego reprezentanta Anglii ma również Newcastle United.

25-latek na St James’ Park mógłby zająć miejsce Sandro Tonaliego, który jest coraz częściej łączony z europejskimi gigantami. Piłkarz ekipy broniącej tytułu mistrza Premier League wydaje się niezwykle ciekawym kandydatem, aby wejść w buty włoskiego gwiazdora i wnieść do zespołu Srok dynamikę oraz jakość w rozegraniu.

Curtis Jones jest wychowankiem akademii Liverpoolu, a w 2020 roku awansował do pierwszej drużyny. W trwającej kampanii rozegrał 30 meczów, w których zaliczył 1 asystę. Mierzący 185 centymetrów pomocnik nie zawsze jest pierwszym wyborem Arne Slota, ale regularnie pojawia się na boisku i zbiera cenne minuty. Według portalu „Transfermarkt” wartość rynkowa zawodnika wynosi obecnie około 40 milionów euro.