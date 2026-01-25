Crystal Palace znalazło następcę Guehiego. To perełka giganta

Crystal Palace po odejściu Marca Guehiego rozgląda się za nowym liderem defensywy - donosi Sky Sports. Na radarze klubu znalazł się młody obrońca Chelsea.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Marc Guehi

Acheampong kandydatem do wzmocnienia Crystal Palace

Marc Guehi odszedł kilka dni temu do Manchesteru City, co zostawiło wyraźną lukę w obronie Crystal Palace. Choć londyński klub ma w kadrze solidnych defensorów, to poszukuje solidnego następcy kapitana.

Jednym z głównych kandydatów jest Josh Acheampong z Chelsea. 19-latek uchodzi za wielki talent akademii The Blues i stopniowo zbiera minuty w seniorskim futbolu. Obecnie ma już na koncie 31 występów w pierwszej drużynie, a w tym sezonie zagrał 17 razy we wszystkich rozgrywkach.

Na Stamford Bridge panuje jednak ogromna rywalizacja, szczególnie w defensywie. Klub dalej inwestuje w młodych piłkarzy, co utrudnia regularną grę. W konsekwencji wypożyczenie lub nawet transfer definitywny zaczynają być realną opcją. Mimo to latem londyńczycy odrzucili ofertę Borussii Dortmund.

Na ten moment nie doszło jeszcze do oficjalnych rozmów między klubami. Chelsea wciąż analizuje sytuację i nie podjęła decyzji, czy zgodzi się na odejście zawodnika w styczniu. Zainteresowanie młodym obrońcą wykazuje także Bayern Monachium, o czym więcej można przeczytać tutaj.