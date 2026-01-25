Bayern rusza po zawodnika Chelsea. Kompany widzi w nim wzmocnienie

Bayern Monachium wykazuje zainteresowanie prawym obrońcą Chelsea, Joshem Acheampongiem. Transfer nie będzie jednak łatwy do sfinalizowania - donosi Jacob Steinberg z gazety The Guardian.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany - trener Bayernu Monachium

Josh Acheampong na celowniku Bayernu Monachium

Bayern Monachium planuje wzmocnić swoją formację defensywną podczas trwającego zimowego lub najbliższego letniego okienka transferowego. Ma to bezpośredni związek z możliwymi zmianami kadrowymi w linii obrony. Coraz częściej mówi się o prawdopodobnym odejściu Sachy Boeya, a pod znakiem zapytania stoi także przyszłość Dayota Upamecano oraz Kima Min-Jae.

Władze bawarskiego klubu chcą więc odpowiednio wcześniej zabezpieczyć się przed ewentualnymi brakami i już teraz monitorują rynek w poszukiwaniu młodych, perspektywicznych zawodników. Jak dowiedział się Jacob Steinberg z brytyjskiego „The Guardian”, uwagę Bayernu przykuł zawodnik Chelsea – Josh Acheampong.

19-letni Anglik uchodzi za bardzo interesującego kandydata, ponieważ jest wszechstronny – potrafi występować zarówno na prawej obronie, jak i w środku defensywy. Zdolnego piłkarza nie będzie jednak łatwo wyciągnąć z Londynu, gdyż klubowi mistrzowie świata wiążą z nim ogromne nadzieje na przyszłość.

Josh Acheampong jest wychowankiem Chelsea, w której spędził całą dotychczasową karierę. 19-latek awansował do pierwszego zespołu w grudniu 2024 roku i od tamtej pory pozostaje pełnoprawnym członkiem seniorskiej drużyny. W obecnej kampanii rozegrał 17 spotkań i zdobył 1 bramkę. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia go na około 20 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.