Man City sfinalizował głośny transfer. Reprezentant Anglii dołączył do giganta!

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Marc Guehi trafił do Manchesteru City!

Manchester City kontynuuje zakupy w trakcie zimowego okna transferowego. Angielski gigant pozyskał Antoine’a Semenyo z Bournemouth, wydając na ghańskiego skrzydłowego aż 71 milionów euro. W poniedziałek klub poinformował o kolejnym transferze. Marc Guehi dołączył do giganta z Crystal Palace za 20 milionów funtów.

25-letni obrońca podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2031 roku. Decyzja o jego pozyskaniu była częściowo podyktowana problemami kadrowymi w środku defensywy. Były już kapitan Crystal Palace, którego kontrakt miał wygasnąć pod koniec tego sezonu, był już wcześniej na celowniku czołowych klubów Premier League. Latem ubiegłego roku był bliski transferu do Liverpoolu.

Sam Guehi nie krył radości po podpisaniu umowy. – Jestem naprawdę szczęśliwy i niesamowicie dumny, że jestem piłkarzem Manchesteru City. Transfer to ukoronowanie całej ciężkiej pracy, jaką włożyłem w moją karierę. Jestem teraz w najlepszym klubie w Anglii i częścią niesamowitej drużyny. Cieszę się, że mogę to powiedzieć. Chcę rozwijać się jako zawodnik i jako człowiek i wiem, że w tym klubie to się stanie – podkreślił Anglik.

W bieżącym sezonie Guehi rozegrał 33 spotkania, w których zdobył trzy bramki i zanotował cztery asysty. Wcześniej reprezentował barwy Chelsea. W reprezentacji Anglii zagrał już 26 razy. Stoper być może zadebiutuje już w sobotnim spotkaniu z Wolverhampton w ramach 23. kolejki Premier League.