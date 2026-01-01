Ambitny plan Crystal Palace. Ten transfer ma być kluczowy

Crystal Palace jest w trakcie finalizowania transferu pomocnika z Tottenhamu Hotspur. Konkretne informacje w tej sprawie przekazał na platformie X dziennikarz Fabrizio Romano.

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Oliver Glasner

Brennan Johnson zamieni Tottenham Hotspur na Crystal Palace

Crystal Palace to ekipa ze środka tabeli Premier League. Stołeczna drużyna ma jednak ambicje, aby namieszać w tym sezonie i powalczyć o miejsce premiowane grą w europejskich pucharach. W związku z tym władze klubu pracują nad sfinalizowaniem ciekawego transferu, o czym informuje dziennikarz Fabrizio Romano.

Znany insider przekazał w mediach społecznościowych, że Crystal Palace finalizuje obecnie transfer Brennana Johnsona z Tottenhamu Hotspur. Za transakcję z udziałem piłkarza sternicy Orłów mają zapłacić blisko 40 milionów euro.

„Umowa została uzgodniona z zawodnikiem, a warunki jego kontraktu indywidualnego zostały sfinalizowane. 33,5 miliona funtów (38,5 miliona euro) trafi do Tottenhamu, a pierwszy etap badań medycznych piłkarza jest obecnie w toku. Crystal Palace finalizuje ważny zakup w ramach długoterminowego projektu” – napisał Romano na platformie X.

24-latek w tej kampanii wystąpił w 16 spotkaniach Premier League, strzelając w nich dwa gole. Ponadto na koncie piłkarza są cztery występy w Lidze Mistrzów, w których zaliczył jedno trafienie.

42-krotny reprezentant Walii w ostatnim czasie budził duże zainteresowanie na rynku transferowym. Zawodnika chciały u siebie między innymi West Ham United oraz Aston Villa. Ostatecznie jednak najkonkretniejszy w działaniach okazał się klub z Selhurst Park.