Ambitny plan Crystal Palace. Ten transfer ma być kluczowy

21:57, 1. stycznia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano (X)

Crystal Palace jest w trakcie finalizowania transferu pomocnika z Tottenhamu Hotspur. Konkretne informacje w tej sprawie przekazał na platformie X dziennikarz Fabrizio Romano.

Oliver Glasner
Obserwuj nas w
fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Oliver Glasner

Brennan Johnson zamieni Tottenham Hotspur na Crystal Palace

Crystal Palace to ekipa ze środka tabeli Premier League. Stołeczna drużyna ma jednak ambicje, aby namieszać w tym sezonie i powalczyć o miejsce premiowane grą w europejskich pucharach. W związku z tym władze klubu pracują nad sfinalizowaniem ciekawego transferu, o czym informuje dziennikarz Fabrizio Romano.

Znany insider przekazał w mediach społecznościowych, że Crystal Palace finalizuje obecnie transfer Brennana Johnsona z Tottenhamu Hotspur. Za transakcję z udziałem piłkarza sternicy Orłów mają zapłacić blisko 40 milionów euro.

„Umowa została uzgodniona z zawodnikiem, a warunki jego kontraktu indywidualnego zostały sfinalizowane. 33,5 miliona funtów (38,5 miliona euro) trafi do Tottenhamu, a pierwszy etap badań medycznych piłkarza jest obecnie w toku. Crystal Palace finalizuje ważny zakup w ramach długoterminowego projektu” – napisał Romano na platformie X.

24-latek w tej kampanii wystąpił w 16 spotkaniach Premier League, strzelając w nich dwa gole. Ponadto na koncie piłkarza są cztery występy w Lidze Mistrzów, w których zaliczył jedno trafienie.

42-krotny reprezentant Walii w ostatnim czasie budził duże zainteresowanie na rynku transferowym. Zawodnika chciały u siebie między innymi West Ham United oraz Aston Villa. Ostatecznie jednak najkonkretniejszy w działaniach okazał się klub z Selhurst Park.

POLECAMY TAKŻE

Ruben Amorim
Man Utd rozgląda się za wzmocnieniem. Padło konkretne nazwisko
Xavi Simons
Tottenham liczył na więcej. Nowe gwiazdy zawodzą na całej linii
Thomas Frank
Tottenham Hotspur sprzeda swoją gwiazdę. Blisko porozumienie z ligowym rywalem