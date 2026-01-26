Crystal Palace może stracić kolejną gwiazdę! Zawodnik rozchwytywany

Nottingham Forest niespodziewanie włączyło się do walki o jednego z najskuteczniejszych napastników Crystal Palace - podaje talkSPORT. Jean-Philippe Mateta może jeszcze tej zimy zmienić klub.

Nottingham Forest walczy o napastnika Crystal Palace

Jean-Philippe Mateta od kilku tygodni znajduje się w centrum zainteresowania rynku transferowego. Napastnik Crystal Palace jest otwarty na zmianę klubu. W trakcie zimowego okienka Francuz był łączony z Juventusem oraz Milanem. Teraz do tego grona dołączyło Nottingham Forest.

Włoskie kluby prowadziły zaawansowane negocjacje, jednak nie chciały zgodzić się na zapłatę w wysokości około 35 milionów funtów. To kwota, jaką oczekuje Crystal Palace za swojego gwiazdora. Również Aston Villa analizowała sytuację 28-latka, ale ten temat szybko ucichł. Klub z Birmingham jest bowiem blisko porozumienia z Tammym Abrahamem.

Nottingham, które obecnie walczy o utrzymanie w Premier League, widzi w snajperze szansę na poprawę skuteczności. Zespół zajmuje 17. miejsce w tabeli i ma pięć punktów punkty przewagi nad strefą spadkową.

Mateta zdobył już osiem bramek w lidze, czyli więcej niż jakikolwiek piłkarz drużyny prowadzonej przez Seana Dyche. Zawodnik mógłby więc pomóc zespołowi w poprawie wyników.

Mateta jest związany z Orłami kontraktem do 2027 roku. To oznacza, że jeśli nie przedłuży umowy, jego wartość może z czasem spaść. Co ciekawe oba kluby zagrają ze sobą w niedzielę.

