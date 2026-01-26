Aston Villa i Crystal Palace chcą gwiazdę rywala! Kończy mu się kontrakt

Aston Villa i Crystal Palace monitorują sytuację skrzydłowego Fulham. Jak podaje CaughtOffside, Harry Wilson może nie przedłużyć kontraktu z klubem.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Aston Villa i Crystal Palace obserwują sytuację skrzydłowego Fulham

Harry Wilson otrzymał ofertę przedłużenie kontraktu od Fulham jeszcze w listopadzie, jednak od tamtej pory negocjacje stoją w miejscu. Powodem jest niepewność dotycząca przyszłości trenera Marco Silvy, którego umowa z londyńskim klubem także wygasa w połowie bieżącego roku. Skrzydłowy nie chce podejmować decyzji bez jasności, kto będzie prowadził zespół w kolejnych sezonach.

Taki rozwój wydarzeń został szybko zauważony przez inne kluby Premier League. Everton jest obecnie wskazywany jako najbardziej zdeterminowany zespół, jednak również Brentford, Aston Villa, Leeds United, Crystal Palace oraz Nottingham Forest monitorują sytuację 28-latka.

Aston Villa oraz Crystal Palace cenią Wilsona za doświadczenie i regularność. 28-latek w tym sezonie zdobył dziewięć bramek i dorzucił pięć asyst we wszystkich rozgrywkach.

Na razie nie ma mowy o oficjalnej ofercie, choć transfer podczas zimowego okienka nie jest całkowicie wykluczony. Mimo to bardziej prawdopodobne jest, że na wyjaśnienie przyszłości Walijczyka będzie jeszcze trzeba chwilę poczekać. Jeśli rozmowy kontraktowe nie zostaną wznowione, rywalizacja o podpis Wilsona może być zacięta.

