Juventusowi się nie udało. Teraz o napastnika walczy Milan

Jean Philippe Mateta ponownie znalazł się na radarze klubu z Serie A. Napastnik Crystal Palace chce odejść, a jego sytuację uważnie obserwuje Milan, który czeka na ewentualną zmianę stanowiska Anglików.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Milan monitoruje Matetę, Crystal Palace stawia twarde warunki

Jean Philippe Mateta był niedawno bardzo blisko transferu do Juventusu. Sam zawodnik od razu wyraził gotowość do gry w Serie A i chętnie przeniósłby się do Turynu. Problemem okazały się jednak oczekiwania Crystal Palace, które jasno zakomunikowało, że nie rozważy sprzedaży poniżej 40 milionów euro. To skutecznie zakończyło rozmowy z Bianconerimi.

Po tym ruchu Juventus skupił się na innym celu, a dyrektor sportowy Marco Ottolini udał się do Turcji, by finalizować transfer En Nesyriego. Mateta w międzyczasie poinformował władze Palace, że chciałby zmienić klub. Odrzucił przy tym oferty z Arabii Saudyjskiej, ponieważ zależy mu na dalszej grze na najwyższym poziomie w Premier League lub Serie A.

Według informacji Fabrizio Romano Milan uważnie śledzi sytuację Francuza, choć na dziś nie planuje ofensywy transferowej. Przyjście Fullkruga sprawiło, że linia ataku zespołu Massimiliano Allegriego jest kompletna. Nie można jednak wykluczyć niespodziewanego ruchu, jeśli Crystal Palace zdecyduje się obniżyć swoje żądania.

Na ten moment Anglicy nie zamierzają jednak schodzić z ceny. W Premier League są jednak kluby, które mogą spełnić finansowe oczekiwania zarówno piłkarza, jak i klubu. Przyszłość Matety pozostaje otwarta, ale jedno jest pewne. Bez wyraźnego ruchu ze strony Crystal Palace transfer do Serie A wciąż pozostaje trudny do zrealizowania.

