Man City rozbija defensywę rywala? Mocna reakcja z Crystal Palace

Man City od dłuższego czasu wykazuje poważne zainteresowanie jednym z obrońców Crystal Palace. Ostatnio na ten temat wprost wypowiedział się Oliver Glasner, cytowany przez BBC.

fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Oliver Glasner

Oliver Glasner o rychłym transferze Marca Guehiego

Man City po pozyskaniu Antoine’a Semenyo, wygląda na to, że wkrótce może sięgnąć po kolejnego zawodnika. Konkretne informacje w tej sprawie przekazał menedżer Crystal Palace, który otwarcie odniósł się do transferu zbliżającego się wielkimi krokami.

– Czuję się, jakbyśmy zostali całkowicie porzuceni. Nie czujemy żadnego wsparcia. Najgorsze jest to, że sprzedaliśmy naszego kapitana dzień przed meczem Premier League. Nie rozumiem tego. Zawsze trzymałem język za zębami, ale teraz nie mogę, bo muszę chronić zawodników – mówił Oliver Glasner cytowany przez BBC Sport.

– Dwa razy w tym sezonie moje serce zostało wyrwane dzień przed meczem, jak w przypadku Eze latem, a teraz w przypadku Guéhiego… Co mam ciągle powtarzać zawodnikom? Patrzę na ławkę rezerwowych i nie mogę powstrzymać się od reakcji… Same dzieciaki na ławce. Dlatego jestem dziś taki zdenerwowany – wyjaśnił szkoleniowiec Orłów.

Wcześniej pojawiły się doniesienia medialne, według których Marc Guéhi ma zmienić klub i zasilić Manchester City. Kwota transferu środkowego obrońcy ma wynieść 26 milionów funtów, co odpowiada około 29,9 miliona euro. Piłkarz ma być jednocześnie lekarstwem na problemy w defensywie zespołu Obywateli.

25-letni defensor w trwającej kampanii wystąpił dotychczas w 33 spotkaniach. Zdobył w nich trzy bramki oraz zanotował cztery asysty. Aktualna umowa Marca Guéhiego z Crystal Palace obowiązuje do końca czerwca 2026 roku.