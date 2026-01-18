Zmiany wiszą w powietrzu. Man City przed najważniejszym wyborem od lat

Manchester City może latem przejść konkretną metamorfozę. Zmiany mogą dotknąć sztab szkoleniowy The Citizens, o czym informuje profil Topskills Sports UK na platformie X.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Josep Guardiola latem może rozstać się z Man City

Manchester City ma za sobą porażkę z Manchesterem United (0:2) w derbach. Tymczasem w mediach nie brakuje spekulacji na temat przyszłości Josepa Guardioli. Konkretne wieści dotyczące losu Hiszpana przekazał profil Topskills Sports UK na platformie X.

Źródło przekonuje, że w najbliższym czasie ma się odbyć ważne spotkanie z udziałem sterników Manchesteru City oraz Guardioli. W jego trakcie ma zostać podjęta decyzja dotycząca tego, czy współpraca między stronami będzie kontynuowana. Realny scenariusz zakłada jednak, że praca trenera zakończy się wraz z końcem sezonu.

Profil Topskills Sports UK twierdzi natomiast, że przyszłość Hiszpana ma być uzależniona od wyników ekipy z Etihad Stadium w nadchodzących miesiącach. Nie można jednak wykluczyć scenariusza zakładającego odejście Guardioli z klubu, jeśli rezultaty w sezonie 2025/2026 nie spełnią oczekiwań zarządu Manchesteru City.

Ciekawe jest z kolei to, że Man City skontaktował się już z pełnomocnikami Enzo Mareski, który rozstał się z Chelsea. Może to sugerować, że Włoch jest postrzegany jako główna alternatywa w kontekście ewentualnej zmiany na stanowisku menedżera giganta ligi angielskiej.

Maresca ma być żywo zainteresowany pracą w Manchesterze City, będąc jednocześnie otwartym na nowe wyzwanie. Niemniej należy pamiętać, że aktualny kontrakt byłego trenera Bayernu Monachium obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

Ekipa z Etihad Stadium plasuje się obecnie na drugiej pozycji w tabeli ligi angielskiej, legitymując się dorobkiem 43 punktów. Do lidera, Arsenalu, Manchester City traci siedem punktów.