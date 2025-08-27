Pogoń Szczecin idzie po następny transfer. Grał w Lidze Mistrzów z Young Boys

Pogoń Szczecin jest aktywna w końcówce okna transferowego. Oprócz Sama Greenwooda chcą sfinalizować jeszcze jedną transakcję. Jak podaje Jerzy Chwałek na radarze znalazł się Donat Rrudhani.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Robert Kolendowicz

Donat Rrudhani na celowniku Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin po sześciu meczach w PKO BP Ekstraklasie zajmuje dopiero 11. miejsce w tabeli. Dwa zwycięstwa, remis i trzy porażki to łagodnie mówiąc niezbyt udany początek sezonu. Na dodatek lada moment z klubem pożegna się Efthymios Koulouris. Grek jest o krok od transferu do Arabii Saudyjskiej, gdzie ma podpisać lukratywny kontrakt z Al-Ula.

Kibice ze Szczecina w końcówce okna transferowego doczekają się jeszcze dwóch nowych zawodników. Niedawno gruchnęła wiadomość, że Pogoń sprowadzi piłkarza bezpośrednio z Premier League, a dokładnie Sama Greenwooda. Oprócz Anglika drużynę ma wzmocnić jeszcze jeden zawodnik. Z informacji, które podał Jerzy Chwałek, wynika, że chodzi o gracza z ligi szwajcarskiej.

Pod obserwacją znalazł się Donat Rrudhani z Young Boys Berno. 26-letni piłkarz z Kosowa w minionym sezonie był wypożyczony do FC Lugano, gdzie w 31 meczach zdobył 9 goli i zaliczył 6 asyst. Z kolei w barwach szwajcarskiego giganta rozegrał łącznie 49 spotkań. Na swoim koncie ma jeden występ w Lidze Mistrzów w kampanii 2023/2024. W starciu z Lipskiem wszedł na boisko w 82. minucie.

Rrudhani to prawy pomocnik, ale może grać również na pozycji defensywnego pomocnika. W 2021 roku zadebiutował w reprezentacji Kosowa, w której łącznie uzbierał 14 meczów i zdobył 2 gole. Portal Transfermarkt wycenia go na 1,8 mln euro.