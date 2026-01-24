Cracovia ogłosiła pierwszy zimowy transfer. Nowy pomocnik w Pasach

PressFocus Na zdjęciu: Luka Elsner

Maxime Dominguez nowym zawodnikiem Cracovii

Cracovia w rundzie jesiennej zgromadziła 27 punktów i zajmuje szóste miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Celem Pasów pod wodzą Luki Elsnera jest wywalczenie awansu do europejskich pucharów. Latem do krakowskiego klubu wrócił Mateusz Klich. Z kolei zimowe okno transferowe przyniosło istotne osłabienia. Z klubem pożegnali się Michał Rakoczy, David Olafsson, David Jugas oraz Mikkel Maigaard. Szczególnie odczuwalne może okazać się odejście duńskiego pomocnika, który zdecydował się na transfer do Wieczystej Kraków.

W sobotę Cracovia poinformowała o pozyskaniu nowego pomocnika. Maxime Dominguez związał się z krakowskim klubem kontraktem obowiązującym przez 1,5 roku, z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. 29-latek będzie występował w barwach Pasów z numerem 10 na koszulce.

Dominguez to piłkarz o bogatym CV. W trakcie kariery reprezentował barwy takich klubów, jak Servette FC, FC Zurich, Lausanne-Sport, Neuchatel Xamax czy Gil Vicente. W kwietniu ubiegłego roku dołączył na zasadzie wypożyczenia do Toronto FC z brazylijskiego Vasco da Gama. W poprzednim sezonie Major League Soccer rozegrał 24 spotkania, notując jedną asystę.

Szwajcar w 2021 roku trafił do Miedzi Legnica, z którą wywalczył awans do Ekstraklasy. Później przeniósł się do Rakowa Częstochowa. Łącznie na boiskach Ekstraklasy Dominguez rozegrał 29 meczów, zdobył jedną bramkę i zanotował sześć asyst. Pierwszy mecz po zimowej przerwie Cracovia rozegra na wyjeździe. W ramach 19. kolejki drużyna Luki Elsnera zmierzy się z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza.