Wieczysta Kraków wzmocniła środek pola. Nowe nazwisko w składzie

Wieczysta Kraków rywalizuje w tym sezonie o awans do PKO BP Ekstraklasy. Jednocześnie władze klubu pracują nad poprawą jakości drużyny. Klub ogłosił pozyskanie nowego pomocnika.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Mikkel Maigaard został nowym zawodnikiem Wieczystej

Wieczysta Kraków zakończyła pierwszą część sezonu w Betclic 1. Lidze na szóstej pozycji. Drużyna legitymuje się bilansem 30 punktów, mając jedynie cztery oczka straty do wicelidera rozgrywek. Tymczasem w czwartek, 22 stycznia, klub z Krakowa oficjalnie poinformował o wzmocnieniu kadry.

„Nowym zawodnikiem Wieczystej został Mikkel Maigaard. 30-letni pomocnik dołączył do żółto-czarnych na zasadzie transferu definitywnego z Cracovii. Zawodnik podpisał kontrakt obowiązujący przez 2,5 roku” – brzmi komunikat opublikowany na oficjalnej stronie internetowej klubu.

Nowy nabytek Żółto-czarnych jest 10-krotnym reprezentantem Danii. W tym sezonie Maigaard wystąpił dotychczas w 19 meczach, zdobywając dwa gole i notując dwie asysty. Według informacji medialnych, piłkarz zasilił Wieczystą za kwotę 300 tysięcy euro.

Krakowska ekipa aktualnie przebywa na zgrupowaniu w Turcji. W najbliższym czasie Wieczysta rozegra mecze kontrolne z FK TSC, Ardą Kyrdżali, KF Kerizaj i FK Vozviodac. Do ligowego grania drużyna Kazimierza Moskala powróci w drugi weekend lutego, mierząc się na wyjeździe ze Zniczem Pruszków. Natomiast pierwszy mecz w roli gospodarza odbędzie się 15 lutego, kiedy to na ArcelorMittal Park w Sosnowcu Żółto-czarni podejmą Puszczę Niepołomice. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30.