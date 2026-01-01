Cracovia musi się spieszyć. Elsner zapowiedział transfery

Cracovia chce wiosną powalczyć o czołowe lokaty. Zimą na pewno dojdzie do wzmocnień zespołu. Luka Elsner zapowiedział, że ma się to stać jeszcze przed wyjazdem na obóz.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Luka Elsner

Cracovia ma ambitne plany. Zimą się wzmocni

Cracovia zaczęła sezon z przytupem, ale później wpadła w kryzys, który mocno zweryfikował jej oczekiwania. Ostatecznie zimuje na szóstym miejscu i jest na dobrej drodze, by jeszcze powalczyć o europejskie puchary. Przy spłaszczonej tabeli traci tylko trzy punkty do liderującej Wisły Płock, choć trzeba pamiętać, że zaraz za nią znajduje się szereg drużyn, które również liczą na lepsze wyniki.

W ekipie Pasów nie brakuje motywacji do działania. Luka Elsner kontynuuje pracę z zespołem i już 10 stycznia uda się z nią na obóz przygotowawczy do Turcji. To ważna data, bowiem zanim nastąpi, Cracovia ma sfinalizować pierwsze zimowe transfery. Trener zapowiedział, że plan zakłada wzmocnienia tak szybko, jak to tylko możliwe.

– Tak, spodziewamy się pewnych transferów przed podróżą do Turcji. Ale wiadomo, jak to jest. To są transfery, które niełatwo zrealizować w styczniu, ale plan jest taki, żeby spróbować pozyskać nowych zawodników do tego czasu. Ale to jest coś, co niełatwo przewidzieć – przekazał szkoleniowiec Cracovii, cytowany przez „Gazetę Krakowską”.

Na tym etapie personalia nowych nabytków Cracovii nie są oczywiście znane. Media łączą ją z różnymi piłkarzami, ale konkretów brakuje. Do tej pory zdecydowała się jedynie na wykup Mauro Perkovicia z Dinama Zagrzeb, płacąc za niego około milion euro.