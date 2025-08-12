Cracovia dogadała hitowe wzmocnienie. Głośny transfer z Ligue 2!

Cracovia ściąga piłkarza z Caen
Cracovia w czterech ligowych meczach zgromadziła siedem punktów. Sezon zaczęła od dwóch wygranych, a później nastąpił remis z Lechią Gdańsk oraz ostatnia porażka z Jagiellonią Białystok. Mimo niepowodzeń w dwóch poprzednich kolejkach, Pasy mają ambitne cele na tę kampanię i chcą powalczyć o czołowe lokaty. Potwierdzają to ciekawe ruchy transferowe – dogadane zostało kolejne wzmocnienie, tym razem z Ligue 2.
Do Cracovii dołączy Bilal Brahimi, który od dawna był z nią łączony. Piłkarz SM Caen ma za sobą udany sezon na zapleczu Ligue 1. Choć jego drużyna spadła o jeszcze jeden poziom rozgrywkowy, on sam uzbierał w 33 meczach sześć bramek oraz sześć asyst.
Z informacji Tomasza Włodarczyka wynika, że sprawa jest już przesądzona. Cracovia dogadała transfer definitywny Brahimiego, choć jego szczegóły nie są jeszcze znane. Portal „Transfermarkt” wycenia 25-latka na 1,2 mln euro, więc krakowski klub na pewno musiał głębiej sięgnąć do kieszeni.
Brahimi zapewnia dużą elastyczność w ofensywie – może grać zarówno na „10”, jak i obu skrzydłach. Cracovia będzie nim póki co zastępować Ajdina Hasicia, który nabawił się poważniejszego urazu. W przyszłości widzi obu tych graczy współpracujących ze sobą na boisku. Nie będzie to jedyne wzmocnienie Pasów w najbliższym czasie – do Krakowa po latach wraca także Mateusz Klich.