Conte może odetchnąć. Pomocnik Napoli odrzucił oferty z Arabii

Scott McTominay pozostaje skupiony na grze w Napoli mimo pojawiających się doniesień o zainteresowaniu klubów z Arabii Saudyjskiej. Według Fabrizio Romano temat transferu na ten moment nie istnieje.

Pacific Press Media Production Corp. / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Napoli działa w sprawie nowego kontraktu McTominaya

Scott McTominay wrócił do gry po problemach ze ścięgnem i od razu przesądził o zwycięstwie Napoli w meczu z Cagliari. Jego forma tylko potwierdza, jak ważną rolę pełni w zespole prowadzonym przez Antonio Conte.

W ostatnich dniach pojawiły się informacje o zainteresowaniu ze strony klubów Saudi Pro League. Doniesienia te nie znajdują jednak potwierdzenia, ponieważ nie doszło do żadnych kontaktów z zawodnikiem ani jego otoczeniem. Pomocnik koncentruje się wyłącznie na zakończeniu sezonu.

Równolegle Napoli pracuje nad przedłużeniem kontraktu, aby zabezpieczyć przyszłość jednego z liderów drużyny. Dyrektor sportowy Giovanni Manna jasno określił stanowisko klubu. – Scott jest ważnym zawodnikiem i widzi swoją przyszłość w Napoli – powiedział Manna. – Nie chcemy, aby ten temat stał się problemem w przyszłości – dodał i zapewnił: – Nie wyraził chęci odejścia i jesteśmy z tego zadowoleni.

Dodatkowym impulsem dla zawodnika jest awans reprezentacji Szkocji na mistrzostwa świata. McTominay odegrał w tym kluczową rolę, zdobywając efektowną bramkę, która zapewniła drużynie udział w turnieju. Wszystko wskazuje na to, że jego najbliższa przyszłość pozostaje związana z Napoli.

