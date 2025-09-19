Tottenham zainteresowany byłym pomocnikiem Chelsea

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Conor Gallagher na celowniku Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur, który w poprzednim sezonie triumfował w Lidze Europy, znakomicie rozpoczął nową kampanię. Ekipa Kogutów po trzech kolejkach Premier League ma na swoim koncie dziewięć punktów, co daje jej trzecie miejsce w ligowej tabeli. Co więcej, londyński klub świetnie zainaugurował rozgrywki Ligi Mistrzów, pokonując na własnym stadionie Villarreal 1:0. Drużyna prowadzona przez Thomasa Franka nie zamierza jednak poprzestawać na dotychczasowych sukcesach i już planuje kolejne wzmocnienia, które mają podnieść jakość składu w walce o najwyższe cele.

Minione lato przyniosło kibicom zespołu Spurs sporo emocji transferowych, bowiem do drużyny dołączyli tacy piłkarze jak Randal Kolo Muani, Mohammed Kudus czy Xavi Simons. Niewykluczone, że kolejnym nabytkiem londyńczyków będzie Conor Gallagher. Jak poinformował brytyjski portal „TBR Football”, Tottenham rozważa złożenie oferty za pomocnika Atletico Madryt w jednym z najbliższych okienek transferowych. 25-letni Anglik miałby wnieść do środka pola ekipy Thomas Franka nie tylko energię i pressing, ale też doświadczenie w rywalizacji na najwyższym poziomie.

Conor Gallagher od połowy 2024 roku reprezentuje barwy Atletico Madryt, do którego trafił z Chelsea. Jest wychowankiem londyńskiego klubu, a doświadczenie zbierał także na kilku wypożyczeniach, między innymi w Crystal Palace oraz West Bromwich Albion. W La Lidze rozegrał dotychczas 36 spotkań, w których zdobył 3 bramki i zaliczył 3 asysty. Ze stołecznym klubem jest związany kontraktem do 2029 roku, a jego wartość rynkowa wynosi około 40 milionów euro. Tottenham Hotspur bacznie obserwuje rozwój angielskiego zawodnika, który mógłby stać się czołową postacią w drużynie z siedzibą w północnym Londynie.