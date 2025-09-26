Conor Gallagher podjął decyzję. Tam chce grać

Conor Gallagher jest zainteresowany powrotem do Premier League, jeśli opuści Atletico Madryt w przyszłym roku - podaje "TEAMtalk". Pomocnik znajduje się na liście życzeń Manchesteru United.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Conor Gallagher

Manchesteru United zainteresowany Conorem Gallagherem. Anglik chce wrócić do Premier League

Conor Gallagher w ubiegłym roku opuścił Chelsea i przeniósł się do Atletico Madryt. Hiszpański klub zapłacił za środkowego pomocnika 42 miliony euro. Wielkim orędownikiem transferu Anglika był Diego Simeone, który był pod wrażeniem jego gry. W barwach Rojiblancos Gallagher rozegrał do tej pory ponad 50 meczów, zdobył pięć bramek i dorzucił sześć asyst. Jego wartość rynkowa pozostaje wysoka, a kilka angielskich klubów wykazuje zainteresowanie jego usługami.

Zawodnik coraz poważniej myśli o kolejnym wyzwaniu w karierze. Nie jest w pełni zadowolony z przebiegu swojej przygody w Hiszpanii i rozważa powrót do Premier League. Ostatnie doniesienia sugerują, że Anglik jest coraz bardziej sfrustrowany pobytem w Madrycie, a jego zimowy transfer staje się coraz bardziej prawdopodobny.

Jeśli Gallagher zdecyduje się opuścić La Ligę, Manchester United jest jednym z głównych kandydatów do jego pozyskania. Ruben Amorim próbował już ściągnąć Anglika latem tego roku. Klub złożył zapytanie, lecz Atletico odrzuciło propozycję, nie chcąc rozstawać się z byłym zawodnikiem The Blues.

Pomocnik ma ważny kontrakt w stolicy Hiszpanii do czerwca 2029 roku. W bieżącym sezonie Simeone często zostawia Gallaghera na ławce rezerwowych. 22-krotny reprezentant Anglii może wkrótce wymusić transfer na władzach Rojiblancos.