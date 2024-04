Conor Gallagher. który jest łączony z opuszczeniem Chelsea, trafił na celownik Newcastle United. Skauci Srok ostatnio obserwowali 24-letniego pomocnika z wysokości trybun - donosi Chronicle Live. Reprezentant Anglii jest przymierzany również do Tottenhamu Hotspur.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Conor Gallagher

Newcastle monitoruje sytuację Gallaghera

Conor Gallagher może stać się ofiarą wyprzedaży w Chelsea, która prawdopodobnie będzie zmuszona do spieniężenia kilku zawodników z uwagi na zasady dotyczące finansowego fair play. Środkowy pomocnik wzbudza jednak ogromne zainteresowanie i nawet jeśli odejdzie z drużyny The Blues, to niemal na pewno pozostanie w Premier League. 24-latek już od jakiegoś czasu jest bowiem łączony z Tottenhamem Hotspur.

Koguty to jednak nie jedyny zespół, który ma na swoim celowniku dwunastokrotnego reprezentanta Anglii. Jak podaje “Chronicle Live”, zainteresowane sprowadzeniem Conora Gallaghera jest również Newcastle United. Co więcej, włodarze Srok wysłali nawet swoich skautów, którzy z wysokości trybun obserwowali pomocnika w wygranym 4:3 spotkaniu Chelsea z Manchesterem United w ramach 31. kolejki Premier League.

Conor Gallagher w 43 meczach obecnego sezonu strzelił 5 bramek oraz zaliczył 8 asyst. Mauricio Pochettino jest zadowolony z postawy swojego podopiecznego i chciałby go zatrzymać na Stamford Bridge. Ostateczna decyzja angielskiego klubu będzie jednak podyktowana sytuacją finansową. W tym momencie przyszłość wychowanka akademii The Blues stoi pod dużym znakiem zapytania. Portal “Transfermarkt” wycenia zawodnika na 48 milionów euro.