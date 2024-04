Głośny transfer na linii Chelsea-Tottenham? To możliwe!

Conor Gallagher jeszcze w tym okienku może zasilić szeregi Tottenhamu. Chelsea może liczyć na około 40 milionów euro za transfer Anglika - informuje The Sun.

Źródło: The Sun

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Conor Gallagher

Tottenham potrzebuje wzmocnień w drugiej linii

Ange Postecoglou od dawna myśli o sprowadzeniu Conora Gallaghera

Według angielskich dziennikarzy taki ruch jest możliwy nawet tego lata

Gallagher liderem drugiej linii Spurs?

Środek pola będzie priorytetową formacją do wzmocnienia dla Tottenhamu w zbliżającym się okienku transferowym. Spurs borykali się w obecnym sezonie z wieloma rotacjami spowodowanymi urazami na tej pozycji. Rywalizacja w drugiej linii jest całkiem spora, ale oprócz Jamesa Maddisona w środku Tottenhamu brakuje wyraźnych liderów. Kandydatem do tej roli ma być Conor Gallagher

Ange Postecoglou od dawna bardzo ceni Conora Gallaghera. Na wyspach już od jakiegoś czasu pojawiały się głosy o cichej sympatii szkoleniowca do pomocnika Chelsea. Angielscy dziennikarze podkreślają, że zawodnik ten idealnie wpasowałby się w wizję Postecoglou, który uwielbia grę pressingiem, na wysokiej intensywności przez pełne 90 minut spotkania.

Według Toma Barclaya z The Sun, Chelsea może być chętna na sprzedaż swojego piłkarza ze względu na pieniądze. Mówi się, że Tottenham zapłaciłby za Gallaghera około 40-50 milionów euro. Taka suma to z pewnością duża okazja dla The Blues, którzy wciąż zmagają się z długami i wydatkami jakie spotkały klub w erze Todda Boehly’ego.

Conor Gallagher w tym sezonie zaliczył 41 występów we wszystkich rozgrywkach. Strzelił 5 goli i zanotował 8 asyst.