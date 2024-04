PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru CIty

Bernardo Silva przymierzany do Realu Madryt

Bernardo Silva w nadchodzącym letnim okienku transferowym może podjąć się nowego wyzwania. Ofensywny pomocnik kilkanaście miesięcy temu przedłużył umowę z Manchesterem City do 30 czerwca 2026 roku i wówczas zapewnił sobie wpisanie w kontrakt klauzuli odstępnego. Wynosi ona 50 milionów funtów, a wyłożenie takiej kwoty nie stanowi większego problemu innym europejskim gigantom.

Dotychczas 88-krotny reprezentant Portugalii był głównie łączony z dwoma klubami – Barceloną oraz Paris Saint-Germain. Wydaje się, że te zespoły obok Bayernu Monachium i Arsenal będą latem uczestniczyć w walce o podpis wychowanka Benfiki Lizbona, ale faworyt wyścigu jest inny. Jak poinformował brytyjski dziennik “Daily Star”, największe szanse na pozyskanie Bernardo Sivy ma… Real Madryt. To zaskakujące doniesienia, gdyż Królewscy wcześniej nawet nie obserwowali gwiazdy The Citizens.

Portugalski pomocnik występuje w barwach Manchesteru City od lipca 2017 roku, kiedy to trafił na Etihad Stadium za 50 milionów euro z AS Monaco. Bernardo Silva w 42 spotkaniach trwającego sezonu strzelił 11 bramek i zaliczył 5 asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 80 milionów euro.