Gallagher może wrócić do Anglii. Jest zainteresowanie z Premier League

Conor Gallagher w zeszłym roku zamienił Chelsea na Atletico Madryt. Teraz 25-letni pomocnik znalazł się na liście życzeń Tottenhamu Hotspur - informuje "Marca".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Conor Gallagher

Tottenham Hotspur chce Conora Gallaghera

Conor Gallagher w sierpniu 2024 roku opuścił Chelsea i dołączył Atletico Madryt. Początkowo szybko wpasował się w drużynę Diego Simeone. Angielski pomocnik imponował pressingiem i zaangażowaniem w defensywie. Początek jego przygody w Hiszpanii wyglądał obiecująco, jednak z czasem rola 25-latka zaczęła słabnąć. Coraz częściej oglądał mecze z perspektywy ławki rezerwowych. To z kolei tylko podsyciło spekulacje na temat jego przyszłości.

W obecnym sezonie Gallagher rozpoczął inauguracyjne spotkanie z Espanyolem w wyjściowym składzie, ale został zmieniony już w przerwie. W kolejnych dwóch meczach pojawiał się na boisku wyłącznie z ławki rezerwowych. To sprawia, że jego sytuacji z dużą uwagą przygląda się Tottenham Hotspur.

Według doniesień „Marki”, Atletico wycenia swojego zawodnika na 50–60 milionów euro. Koguty nie zamierzają zapłacić więcej niż 42 miliony euro. Negocjacje zapowiadają się więc niezwykle trudne, a przyszłość pomocnika stoi pod dużym znakiem zapytania.

Tottenham pod wodzą Thomasa Franka dobrze rozpoczął rozgrywki Premier League – wygrał dwa pierwsze spotkania, lecz w 3. kolejce musiał uznać wyższość Bournemouth. Gallagher mógłby stać się brakującym ogniwem w środku pola i wzmocnieniem, które pomoże Kogutom ustabilizować formę w walce o czołowe lokaty.