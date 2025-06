FC Barcelona wierzy, że w nadchodzących dniach uda się dopiąć transfer Nico Williamsa, twierdzi "Sport". Klauzula wykupu ma zostać opłacona przed 9 lipca, gdy Athletic Club wróci do treningów.

FC Barcelona walczy o transfer Williamsa

FC Barcelona jest zdeterminowana, by sfinalizować transfer Nico Williamsa jeszcze przed powrotem Athleticu do zajęć, zaplanowanym na 9 lipca. Klub planuje aktywować klauzulę wykupu wynoszącą 58 milionów euro plus wskaźnik inflacji – łącznie około 62 milionów euro.

Choć w ostatnich dniach negocjacje między Barcą a agentem zawodnika, Felixem Taintą, były pełne napięć, klub pozostaje spokojny. Przedstawiciele Blaugrany zapewniają, że Nico zostanie bez problemu zarejestrowany w La Liga, mimo sygnałów z Bilbao, że każdy ruch Blaugrany na rynku będzie dokładnie analizowany.

Według katalońskich mediów Tainta domagał się wpisania w kontrakt specjalnej klauzuli odejścia, która miałaby obowiązywać w razie problemów z rejestracją zawodnika. Takie rozwiązanie miało miejsce w przeszłości w przypadku Julesa Kounde. Barcelona nie wyraża jednak zgody na podobną klauzulę, zwłaszcza po zapłaceniu pełnej kwoty transferu.

W klubie tłumaczą, że wszystkie warunki umożliwiające rejestrację są już spełnione. Piłkarz i jego agent zostali poproszeni o udzielenie pełnomocnictwa notarialnego, by możliwe było zdeponowanie kwoty klauzuli w siedzibie La Ligi. Podobna procedura została już przeprowadzona przy transferze Joana Garcii.

Nico Williams uzgodnił z Barceloną warunki indywidualne kilka tygodni temu. Podpisze umowę do czerwca 2031 roku, a jego roczna pensja ma wynosić od siedmiu do ośmiu milionów euro. To mniej niż oferuje Athletic za przedłużenie kontraktu oraz Bayern Monachium, który także był zainteresowany skrzydłowym.

