Co dalej z Szymczakiem? Kluby z czterech krajów w grze [NASZ NEWS]

Wszystko wskazuje na to, że odejście Filipa Szymczaka z Lecha Poznań to kwestia najbliższego czasu. Jak informowaliśmy, jedną z opcji jest przejście do Jagiellonii Białystok, jako część wymiany za Afimico Pululu. Są też jednak inne propozycje.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Filip Szymczak

Czas się pożegnać

Czas Filipa Szymczaka w Lechu dobiega końca. 23-latek ma zmienić klub jeszcze w tym oknie transferowym. Jedną z opcji są przenosiny do Białegostoku. Jak pisaliśmy kilka dni temu Lech Poznań chciałby sprowadzić do siebie Afimico Pululu, a Szymczak trafiłby na Podlasie w ramach wymiany (oczywiście za dopłatą ze strony Lecha).

Z naszych informacji wynika, że piłkarz bierze taką opcję pod uwagę, ale właśnie pod tym warunkiem – że Pululu odejdzie, dzięki czemu zrobi się dla niego miejsce.

100 meczów i 10 goli

Jak słyszymy, przeprowadzka wewnątrz Ekstraklasy nie jest jednak jedyną opcją dla Szymczaka. Z naszych informacji wynika, że zawodnik ma też propozycje spoza Polski. W tym momencie, poza ojczyzną, w grze są kluby z trzech krajów. Z Belgii, Szwecji i Turcji. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w ciągu kilkudziesięciu najbliższych godzin.

W Ekstraklasie Szymczak rozegrał 100 meczów, w których strzelił 10 goli i zaliczył 6 asyst. Umowa z Lechem obowiązuje do lata 2027 roku.