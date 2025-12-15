Co z Krzyżanowskim? Ważne informacje na temat talentu Wisły! [NASZ NEWS]

Wisła Kraków jest na najlepszej drodze do Ekstraklasy i tylko kataklizm mógłby ją z tej drogi zawrócić. Na boisku wygłąda to znakomicie, a goal.pl ma też ważne informacje transferowe dla kibiców "Białej Gwiazdy".

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Jakub Krzyżanowski

Teraz już musi się udać

Wisła Kraków pewnie lideruje tabeli 1.ligi i wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że tym razem szturm na Ekstraklasę się powiedzie. Choć co bardziej ostrożni kibice „Białej Gwiazdy” wolą dmuchać na zimne, to jednak przewaga jest na tyle duża, że „dowiezienie” jej jest bardzo prawdopodobne.

Oczywiście, (pewne) znaczenie będzie miało zimowe okienko transferowe, choć rewolucji na Reymonta nie ma się co spodziewać. Jak pisaliśmy, Wisła ustaliła kto jest jej priorytetem jeśli chodzi o wzmocnienie ataku, choć ta misja nie będzie łatwa do zrealizowania.

Woli smak Ekstraklasy niż wyjazd już teraz

A jeśli chodzi o informacje transferowe, to już jakiś czas temu informowaliśmy, że Jakub Krzyżanowski, jeden z największych talentów Wisły, znalazł się na celowniku czeskiego klubu. Niedługo później okazało się, że chodzi o Banik Ostrawa. Jako pierwszy nazwę klubu wymienił Tomasz Włodarczyk z Meczyków.

Czesi byliby skłonni zapłacić niemal 800 tysięcy euro za tego gracza (plus bonusy) i w pewnym momencie wydawało się, że sprawa jest jak najbardziej otwarta. Z naszych najnowszych informacji wynika, że najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada jednak pozostanie tego gracza w klubie. Sam zawodnik chciałby bowiem spróbować gry w Ekstraklasie z Wisłą.

Umowa do lata 2027 z opcją

Co więcej, według naszych ustaleń Krzyżanowski już wkrótce powinien przedłużyć umowę z Wisłą. Wprawdzie w obecnym kontrakcie (do lata 2026) jest zapis, iż rozegranie odpowiedniej liczby minut/meczów przedłuża umowę o rok, ale to się ma zmienić.

Z naszych najnowszych informacji wynika, że piłkarz ma wkrótce podpisać umowę do lata 2027 roku, już bez obowiązku wypełniania minut na wiosnę. W nowej umowie znajdzie się też opcja przedłużenia o kolejne 12 miesięcy, czyli do czerwca 2028 roku! I to jest bardzo dobra informacja dla kibiców „Białej Gwiazdy”.