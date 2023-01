PressFocus Na zdjęciu: Eric Choupo-Moting

Eric Choupo-Moting może zastąpić Cristiano Ronaldo w Manchesterze United, podaje Manchester Evening News. Czerwony Diabły poszukują ofensywnego gracza, który wypełni lukę po odejściu Portugalczyka.

United szukają napastnika po odejściu Ronaldo

Czerwone Diabły rozważają różne możliwości

Jedną z nich jest sprowadzenie Choupo-Motinga

Choupo-Moting trafi do Manchesteru United?

Manchester United rozważa różne opcje chcąc wzmocnić swój atak podczas styczniowego okienka transferowego. Erik ten Hag zamierza zbilansować skład, dlatego odejście Cristiano Ronaldo wymusza na Czerwonych Diabłach znalezienie nowego zawodnika do ofensywy.

Podczas zimowych transferów znacznie trudniej o pozyskanie jakościowego zawodnika, bowiem kluby nie chcą sprzedawać kluczowych zawodników w środku sezonu. Ponadto United po wydaniu ogromnych kwot latem, teraz mają ograniczony budżet.

Okazuje się, że jedną z możliwości jest sprowadzenie napastnika Bayernu Monachium Erica Choupo-Motinga. Ten Hag powiedział już, że postrzega grę w Bundeslidze jako zupełnie inną perspektywę niż w Premier League, ale Choupo-Moting udowodnił również swoją wartość w Lidze Mistrzów w tym sezonie, strzelając bramki w starciach przeciwko Barcelonie i Interowi.

To przekonujący argument za sprowadzeniem Kameruńczyka na Old Trafford w ramach krótkoterminowej umowy, ale problemem może okazać się jednak wygasający kontrakt Kameruńczyka wraz z końcem sezonu. 33-latek chciałby mieć pewność odnośnie swoich dalszych losów, a ewentualne wypożyczenie niekoniecznie pomogłoby w rozmowach z Bayernem. Ponadto, Bawarczycy z reguły nie przedłużają umowy z zawodnikami po trzydziestce o więcej niż jeden rok.

To z kolei może stworzyć szansę dla United w negocjacjach dłuższego kontraktu da Choupo-Motinga i przekonania go do transferu. Media uważają jednak, że takie próby ze strony Anglików doprowadziłoby do trudności w rozmowach z Bayernem na temat wypożyczenia lub zmusiłyby Czerwone Diabły do transferu definitywnego.

