Armando Broja pełni w zespole rolę zmiennika i jeszcze w styczniu może opuścić Londyn. Mimo to Chelsea wysoko ceni umiejętności Albańczyka. Dziennikarz Matt Law ujawnił, że "The Blues" oczekują kwoty rzędu 50 milionów funtów za swojego napastnika.

Imago / Paul Phelan Na zdjęciu: Armando Broja

Armando Broja może zimą opuścić szeregi “The Blues”

Chelsea wyceniła piłkarza na 50 milionów funtów

Reprezentant Albanii w składzie Mauricio Pochettino pełni rolę rezerwowego

Chelsea chce zainkasować aż 50 milionów za sprzedaż napastnika

Chelsea planuje dalsze wzmocnienia zespołu podczas letniego okna transferowego. Jednak, aby było to możliwe, muszą spoglądać na Finansowe Fair Play, żeby nie naruszyć ich zasad i nie zostać ukaranym. Z tego względu w Londynie podjęto decyzję o rozstaniu się z jednym z napastników. Wybór padł na rezerwowego, lecz kwota, jaką “The Blues” chce otrzymać może, odstraszyć potencjalnych kupców.

Matt Law przekazał, że wystawiony na listę transferową został Armando Broja, a Chelsea wyceniła piłkarza na 50 milionów funtów. Aczkolwiek klub jest skłonny do negocjacji i wysłuchania wszelkich ofert. Taka wycena może jednak spowodować, że drużyna ze Stamford Bridge będzie miała spory problem ze sprzedażą niechcianego napastnika. Tym bardziej że jest on zaledwie rezerwowym.

Broja, mimo że urodził się w Londynie, to reprezentuje barwy narodowe Albanii. Dla “Kuq e Zinjtë” zagrał 17 spotkań, w których strzelił 4 bramki. Do Londynu trafił w wieku 8 lat z młodzieżowych drużyn Tottenhamu. W pierwszym zespole na stałe przebywa od sezonu 2022/2023. Wcześniej był wypożyczany do Southampton oraz Vittese.

W tym sezonie pojawił się na boiskach Premier League w 13 meczach, w których raz wpisał się na listę strzelców.