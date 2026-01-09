Chelsea zamierza wzmocnić defensywę. Jak się okazuje, trop The Blues prowadzi do Como. Na ich radarze znalazł się Jacobo Ramon, który jest wychowankiem Realu Madryt - informuje "TEAMtalk".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Jacobo Ramon wzbudził zainteresowanie Chelsea

Chelsea przechodzi właśnie sporą przebudowę. Niespodziewanie klub wraz z początkiem roku postanowił zakończyć współpracę z Enzo Mareską. Dziś na stanowisku trenera zasiada Liam Rosenior i władze ze Stamford Bridge robią wszystko, aby zimą wzmocnić skład. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że The Blues planują wydać 150 milionów euro na duet gwiazd.

Jak się jednak okazuje, Chelsea planuje kolejne ruchy kadrowe. Londyński zespół skupia się również na wzmocnieniu środka obrony. Z informacji przekazanych przez serwis „TEAMtalk” dowiadujemy się, że The Blues znaleźli odpowiedniego kandydata w Serie A. W kręgu zainteresowań drużyny ze Stamford Bridge znalazł się Jacobo Ramon, który na co dzień reprezentuje barwy Como.

Transfer hiszpańskiego defensora nie będzie jednak tak prosty do zrealizowania dla Chelsea. Anglicy będą musieli stoczyć walkę z Realem Madryt. Zawodnik jest wychowankiem Królewskich i to oni mogą skorzystać z opcji wykupu. Wszystko zatem leży w rękach Florentino Pereza i spółki. Czas pokaże, gdzie będziemy oglądali 21-latka.

Jacobo Ramon w trwającej kampanii rozegrał 17 spotkań w koszulce Como. Hiszpański obrońca zdołał nawet dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Udało mu się tego dokonać w meczach przeciwko Torino oraz Lecce.