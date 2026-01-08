Chelsea zamierza wydać fortunę na wzmocnienia. Celem The Blues jest pozyskanie Fermina Lopeza (FC Barcelona) i Rafaela Leao (AC Milan). Na te transfery Anglicy chcą przeznaczyć 150 milionów euro - informuje "Mundo Deportivo".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Fermin Lopez, Rafael Leao i 150 milionów euro. To plan Chelsea

Chelsea wraz z nowym rokiem zaczęła przechodzić transformację. Niespodziewanie angielski zespół postanowił zakończyć współpracę z Enzo Mareską. Następcą Włocha na stanowisku trenera został Liam Rosenior. Teraz władze ze Stamford Bridge muszą rozpocząć poszukiwania odpowiednich wzmocnień. Nie od dziś wiadomo, ze The Blues lubią zaszaleć na rynku transferowym.

Z informacji przekazanych przez „Mundo Deportivo” dowiadujemy się, że Chelsea planuje przeprowadzić hitowe transfery. Londyńczycy planują przeznaczyć aż 150 milionów euro na dwa wzmocnienia. W kręgu zainteresowań angielskiego zespołu znaleźli się Fermin Lopez z FC Barcelony oraz Rafael Leao, który na co dzień reprezentuje barwy AC Milanu.

Chelsea nie od dziś wykazuje zainteresowanie tymi dwoma zawodnikami. Częściej jednak mówiło się o Ferminie Lopezie. Transfer Hiszpana będzie zdecydowanie trudniejszy do zrealizowania, ponieważ FC Barcelona nie planuje z nim się rozstawać. AC Milan z kolei bazuje na wirtuozerii ofensywnej Rafaela Leao. Jednak bardzo wysoka oferta może przekonać Rossonerich do rozstania.

Najbliższe spotkanie Chelsea rozegra w sobotę. Tego dnia The Blues zmierzą się na wyjeździe z Charlton Athletic w ramach trzeciej rundy rozgrywek FA Cup.