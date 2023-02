Marcel Sabitzer trafił zimą na wypożyczenie do Manchesteru United. Austriacki pomocnik ma nadzieję, że uda mu się przekonać władze klubu z Old Trafford do ściągnięcia go na stałe. Sabitzer chce zostać na Old Trafford Poważna kontuzja Christiana Eriksena zmusiła Manchester United do panicznego ruchu na rynku transferowym. W ostatni dzień zimowego okienka poszukiwany był zawodnik,

Czytaj dalej…