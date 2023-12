Chelsea ma ambitny plan, aby w trakcie styczniowego okna transferowego wzmocnić się w ofensywie. Ciekawie wieści na temat planów transferowych The Blues przekazał The Athletic.

Źródło: The Atletic

Źródło: The Atletic

fot. Imago / Pepphoto / Horst Mauelshagen Na zdjęciu: Piłkarze Bayeru

Chelsea w trakcie zimowego okna transferowego ma plan, aby pozyskać nowego napastnik

The Athletic przekazał, że klub z Londynu celuje w pozyskanie Victora Boniface

23-latek jest wyceniany na 40 milionów euro

Victor Boniface na radarze Chelsea

Chelsea w tej kampanii nie zachwyca na boisku. Ekipa Mauricio Pochettino plasuje się obecnie dopiero na 10. miejscu w tabeli. Wspinaczkę na wyższe pozycje w ligowej tabeli stołeczna ekipa ma zacząć po Nowym Roku.

The Athletic przekazało natomiast wieści w kontekście wzmocnień ofensywy drużyny ze Stamford Bridge. Głównymi celami Chelsea są Victor Osimhen z SSC Napoli lub Ivan Tawney z Brentford. Oprócz wymienionych graczy na radarze The Blues jest również jeden z napastników występujących na co dzień w Bundeslidze.

Wierząc medialnym doniesieniom Victor Boniface znalazł się również na celowniku Chelsea. Piłkarz Bayeru Leverkusen wyceniany jest na 40 milionów euro i ma być alternatywą dla wymienionych wyżej graczy. Nigeryjczyk do niemieckiej ekipy trafił kilka miesięcy temu. Jak na razie może pochwalić się bilansem 16 goli w 23 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki.

Czytaj więcej: Złe wieści dla Chelsea. Supersnajper nie chce transferu