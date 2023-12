IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Viktor Gyokeres podbija Portugalię

Szwed mówi jednak, że nie myśli o transferze

Rozczarowana tym faktem może być Chelsea

Viktor Gyokeres nie chce transferu. Chelsea rozczarowana

Viktor Gyokeres w sezonie 2023/2024 wystąpił łącznie w 20 meczach. Szwedzki napastnik zdobył w nich 17 bramek i zanotował 8 asyst. W ten sposób szybko trafił na radar dużo większych klubów, niż Sporting CP. Jak się okazuje, sam zawodnik w ogóle nie myśli o transferze do innej drużyny. Rozczarowana tym faktem może być Chelsea, która liczyła na transfer snajpera.

– Myślę, że to trochę tak, jak wtedy, gdy Sporting przyszedł, żeby mnie podpisać… Jestem tutaj bardzo szczęśliwy i w tej chwili nie interesują mnie żadne zainteresowane strony – powiedział dla serwisu Record.

– Cieszę się każdym dniem tutaj i nie myślę o tym, co dzieje się wokół mnie. Tak, mówi się o dużych klubach, ale na razie to tylko wieści. To wszystko. Tak. To jest miejsce, w którym chcę zostać – skomentował.