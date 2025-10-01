Chelsea zagięła parol na brazylijskiego skrzydłowego

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Rayan

Rayan wzbudził zainteresowanie Chelsea

Chelsea w trakcie ostatniego letniego okna transferowego znacząco wzmocniła swój skład, ściągając do siebie kilku wartościowych zawodników. Do drużyny The Blues dołączyli między innymi Jorrel Hato, Joao Pedro oraz Alejandro Garnacho, co znacząco podniosło konkurencję w zespole Niebieskich. Mimo to szkoleniowiec londyńskiej ekipy – Enzo Maresca – uważa, że kadra wciąż nie jest kompletna i liczy na kolejne transfery w nadchodzących miesiącach. Jak podaje portal „Sport Witness”, włodarze klubu ze Stamford Bridge poważnie rozważają sprowadzenie młodego talentu z Brazylii.

Według wspomnianego źródła na celowniku Chelsea znalazł się bowiem Rayan, czyli 19-letni atakujący występujący na co dzień w Vasco da Gamie. Piłkarz ten od dłuższego czasu uchodzi za jednego z czołowych skrzydłowych brazylijskiej ekstraklasy, imponując szybkością, dryblingiem oraz skutecznością w pojedynkach jeden na jednego. Jego rozwój i rosnąca forma sprawiają, że sytuację młodzieżowego reprezentanta Brazylii uważnie śledzą także inne kluby z Europy. Obok Chelsea w grze o podpis perspektywicznego zawodnika pozostają również Tottenham Hotspur oraz Brighton & Hove Albion.

Rayan, a właściwie Rayan Vitor Simplicio Rocha, to wychowanek Vasco da Gamy, który już teraz może pochwalić się imponującymi statystykami. W trwającym sezonie rozegrał aż 42 spotkania, w których zdobył 12 bramek i zaliczył 1 asystę. Kontrakt prawego napastnika z obecnym pracodawcą obowiązuje do 31 grudnia 2026 roku, co oznacza, że brazylijski klub w niedalekiej przyszłości może być skłonny do rozmów w sprawie sprzedaży swojej gwiazdki. Dzięki temu sprowadzenie skrzydłowego nie powinno wiązać się z astronomicznymi kosztami. Aktualna wartość rynkowa Rayana wynosi mniej więcej 18 milionów euro, a jego nazwisko coraz częściej pojawia się na listach życzeń czołowych europejskich zespołów.